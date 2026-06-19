Carencias en IPS en Cordillera: Fretes admite problemas, pero no anuncia soluciones inmediatas

En el caso de Caacupé, el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, admitió que una de las principales dificultades es la falta de espacio físico. Indicó que actualmente el establecimiento atiende a unos 150 pacientes, lo que evidencia la presión sobre la capacidad de atención.

Además, señaló que el local funciona bajo alquiler, cuyo costo ronda los 22 millones de guaraníes mensuales. Es por eso que los funcionarios están a la espera de la construcción de un nuevo hospital. La solicitud del proyecto ya fue entregada a la administración central de la previsional.

Respecto a la constante queja de asegurados por la falta de medicamentos, reconoció que se trata de un problema de alcance nacional.

“Eso ocurre a nivel nacional”, expresó, sin anunciar medidas concretas ni plazos de solución, más allá de las recorridas institucionales.

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“No hay plata”, dice el doctor Fretes

El doctor Isaías Fretes también justificó las visitas señalando limitaciones presupuestarias. “No hay plata, pero para eso recorremos los servicios, para conocer de cerca los problemas”, afirmó, en medio de los reclamos persistentes de pacientes que deben costear de su bolsillo tratamientos para enfermedades crónicas.

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Tobatí

Durante el recorrido, el doctor Isaías también visitó la Unidad Sanitaria de Tobatí, donde se constató que la ambulancia del establecimiento se encuentra en el taller desde hace una semana. Además, en el sitio el sistema aún no cuenta con informatización de datos de los pacientes, una falencia que retrasa la gestión y el control médico.

Asimismo, empleadas de la empresa que presta servicio tercerizado de limpieza denunciaron descuentos salariales de hasta G. 1.400.000 sin conocer el motivo y exigieron una respuesta por parte de la institución.

San Ber

En contraste, en el IPS ubicado en el predio del Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (CREAM) de San Bernardino no se observaron inconvenientes relevantes, según lo verificado durante la visita. El espacio se encuentra en buen estado, ya que fue inaugurado hace solo unos tres años.

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