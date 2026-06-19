IPS explica qué son los “patrones primarios” y garantiza provisión oncológica tras polémica

Ante la preocupación generada en las últimas horas, especialmente entre los pacientes oncológicos, tras la oficialización de una resolución del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) que excluye 939 ítems de sus listas de compras, la institución salió al paso para llevar tranquilidad a los asegurados.

La medida, que según la Gerencia de Abastecimiento y Logística permitirá un ahorro de G. 13 mil millones, fue objeto de una minuciosa revisión ante las denuncias de que presuntamente se estarían eliminando casi un centenar de fármacos vitales contra el cáncer. Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS (APODIPS) emitió ayer un comunicado para denunciar la presunta eliminación de 99 fármacos oncológicos.

Víctor Orúe, jefe de la Unidad de Regulación Farmacéutica del IPS, explicó en entrevista con ABC que existe una confusión técnica sobre lo que realmente se eliminó. Orué aclaró que los ítems retirados corresponden a “patrones primarios”, es decir, sustancias de referencia que se utilizaban hace años cuando el IPS todavía contaba con un laboratorio de producción propia para certificar la calidad de lo que fabricaba.

¿Qué son los patrones primarios que eliminó el IPS?

El funcionario explicó que los patrones primarios son referencias de alta pureza y máxima confiabilidad que se utilizan como base para realizar controles, mediciones o verificaciones en laboratorio, asegurando que los resultados sean correctos y comparables.

Actualmente, debido al avance de la tecnología, la estandarización de los métodos y las certificaciones de calidad que posee la industria, los medicamentos no dependen de un solo control interno, sino que están regulados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y deben cumplir normas internacionales como GMP e ISO, lo que garantiza su calidad.

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“Estos patrones quedaron desfasados en el tiempo. Hoy, la industria farmacéutica cuenta con certificaciones de buenas prácticas y avales de agencias internacionales de altísimo nivel, por lo que ya no es necesaria la utilización de estas sustancias de referencia para el control de calidad institucional. Su eliminación no implica de ninguna manera la exclusión de medicamentos o insumos médicos para los pacientes”, aseveró Orúe.

Diferencia clave: vademécum vs. cuadro de dispositivos

Para evitar malentendidos, el funcionario enfatizó en la importancia de distinguir dos listados que son independientes dentro de la institución:

El vademécum institucional: Es el listado oficial de medicamentos que el IPS provee a sus asegurados. Anteriormente, estaba compuesto por 512 ítems que hoy pasan a ser 489 ítems tras la exclusión de 23 fármacos/biológicos. Es el listado oficial de medicamentos que el IPS provee a sus asegurados. Anteriormente, estaba compuesto por 512 ítems que hoy pasan a sertras la exclusión de 23 fármacos/biológicos. El cuadro básico de dispositivos médicos: Es donde se incluyen equipos, vidriería de laboratorio, insumos de electromedicina y, en este caso, los patrones primarios de control de calidad. Anteriormente contaba con 4.704 ítems, que ahora pasan a ser 3.788 ítems tras la eliminación de 916 elementos.

Orúe detalló que todos aquellos ítems que aparecen en el listado de depurados del IPS bajo la dependencia DCMP corresponden a patrones primarios, no así a fármacos.

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“Lo que la gente tiene que entender es que los patrones primarios ya no son necesarios para el Instituto de Previsión Social porque nuestra industria farmacéutica está demasiado avanzada a nivel mundial. Los patrones primarios se utilizaban antes cuando la industria no estaba avanzada como está hoy en día. Con todo el avance que tenemos en el siglo XXI, el patrón primario se quedó, digamos, un poco desfasado“, afirmó Orúe.

El funcionario fue categórico al afirmar que ningún fármaco del banco de medicamentos oncológicos ha sido retirado. “La gente debe tener la absoluta seguridad de que esto que se eliminó del cuadro de dispositivos médicos no interfiere ni con su tratamiento, ni con la calidad de su medicamento, ni con la disponibilidad de los mismos. El objetivo de la administración, al hacer pública esta lista, es pura transparencia y actualización para optimizar recursos”, concluyó.

¿Qué certificaciones tiene actualmente un medicamento?

Buenas Prácticas de Manufactura (GMP/BPF)

Estándar internacional de producción segura de medicamentos.

Garantiza que los medicamentos se fabriquen con calidad controlada.

ISO

Especialmente ISO 9001 (gestión de calidad).

También ISO 17025 para laboratorios de ensayo.

OMS/WHO (Organización Mundial de la Salud)

Lineamientos de calidad para producción farmacéutica.

Certificaciones regionales (Mercosur)

Armonización de normas sanitarias entre países del bloque.

Desde el IPS se insta a los pacientes a mantener la calma y se asegura que la provisión de fármacos los tratamientos oncológicos continúa garantizada bajo los estándares internacionales de calidad vigentes.