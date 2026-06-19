El Mercado 4 mantiene la fe intacta antes del Paraguay vs. Turquía

El ambiente en el Comedor del Mercado 4 no deja lugar a dudas: la pasión por la Selección Paraguaya es inquebrantable.

A pocas horas del duelo decisivo que disputará la Albirroja ante Turquía esta medianoche, por la segunda fecha del Mundial 2026, los trabajadores y clientes del concurrido centro comercial asunceno renovaron su voto de confianza hacia el equipo nacional.

Tras el traspié sufrido en el debut ante Estados Unidos (4-1), el optimismo en el corazón del Mercado 4 se siente en cada rincón. “Estamos un poco bajoneados por el resultado anterior, pero con la camiseta siempre puesta. Creo que este partido sí vamos a ganar”, expresó una de las cocineras mientras preparaba el menú del día.

El sentimiento es compartido por todo el equipo de trabajo. Otra de las colaboradoras reafirmó su apoyo incondicional: “Seguimos firmes con la Albirroja. Hoy confío plenamente en que el resultado será favorable”.

Lea más: Paraguay, prácticamente confirmado para el duelo contra Turquía

Entre los comensales que ya se encontraban en el lugar, muchos coincidieron en que el equipo necesita un cambio de actitud para seguir con chances de clasificar a la siguiente fase.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy se gana como sea”, sentenció un cliente habitual, quien no dudó en vaticinar los protagonistas del encuentro. “Confío bastante en la selección; hoy ganamos con goles de Isidro Pitta y Julio Enciso, porque son ellos los que más mojan la camiseta en la cancha".

El ADN albirrojo: sufrir para ganar

Para otros, el resultado es lo que menos importa siempre que se logren los tres puntos. Uno de los cocineros, con la sabiduría que dan los años siguiendo a la selección, resumió el sentir de gran parte de la hinchada: “Paraguay siempre sufre, pero siempre sale adelante. Con una victoria 1-0 ya voy a estar más que contento”.

La determinación es clara: la Albirroja está obligada a sumar para mantenerse viva en la máxima cita del fútbol mundial.

Lea más: Mundial 2026: los preparativos de la Policía para otra noche de pasión albirroja en Asunción

A pesar de la dura derrota inicial, el Mercado 4, al igual que todos los rincones del país, aguarda la medianoche con la ilusión intacta de ver a Paraguay superando este desafío clave frente a los turcos.