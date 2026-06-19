Juicio por el caso Scanner ingresa a instancias finales

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Barreto, dieron continuidad este jueves al juicio oral y público a cinco personas acusadas en el caso Scanner por facilitar la salida de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a España. El debate prosigue el próximo viernes 26 de junio, a partir de las 9:00.

En la última jornada del contradictorio, según informó el fiscal del caso Andrés Arriola, se tomaron declaraciones al acusado Basilio Darío Rodríguez Hetter, supervisor de rayos X del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El mismo no permitió que el Ministerio Público realice interrogantes, por lo que las preguntas las hicieron los jueces.

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Otro acusado que declaró en el juicio es Luis Alberto Servián Zárate, ex gerente de Seguridad de la terminal aérea, quien, a diferencia de Basilio Rodríguez, sí permitió que el fiscal Arriola le haga el interrogatorio. En su uso de palabra volvió a traer a colación una supuesta delación hecha al ser detenido, sin embargo, el Colegiado le señaló que la misma debía aportar algo nuevo a la pesquisa, cuestión que en este caso no se ocurrió.

Para la próxima jornada de juicio, se tiene prevista la declaración de más testigos que habían sido ofrecidos por la defensa de los acusados. Posteriormente, ya se estaría ingresando a la fase de alegatos finales, en la que el Ministerio Público hará primeramente su exposición con el pedido de los años de pena.

Juicio por el caso Scanner

Son juzgados en esta causa el exgerente de Seguridad Luis Alberto Servián Zárate y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, además de los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Vera y Francisco Fabián Godoy Montiel.

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Además de Luis Servián, también afrontan juicio el exgerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández; el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter; así como la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez; la mula Eliana Beatriz Cardozo y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

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En el caso de Eliana Cardozo, el Tribunal de Sentencia ya realizó la advertencia sobre el posible cambio de calificación pues había sido acusada por el artículo 26 de la Ley N° 1.340/88 cuya expectativa de pena es de 10 a 25 años de cárcel, y se modificaría por el artículo 21 que fue modificado por la Ley N° 1881/2002 y establece un marco penal de 5 a 10 años de prisión.

En tanto que en el caso de Luis Servián, el mismo pidió revisión de su prisión preventiva y el Tribunal de Sentencia le rechazó, por lo que apeló dicho fallo y, el Tribunal de Apelación, conformado por Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, señaló por AI N° 3 que mediante el AI Nº 172 del 30 de diciembre de 2024, encuadró su conducta dentro de lo que establecen el artículo 21 y artículo 26 de la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria Ley N° 1.881/2002.

Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos que constan en la acusación fiscal del caso Scanner, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de cargas de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí, se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

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Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, cargó en el escáner la maleta contaminada de la mujer.

Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

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Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezcan como última verificación las bandejas. Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.