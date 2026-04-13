Caso Scanner: acusados habrían hecho pagos para frustrar testimonio y pericia forense

El Tribunal de Sentencia, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Barreto, lleva adelante el juicio oral y público contra cinco acusados en el caso denominado Scanner. La audiencia, actualmente está en la etapa de producción de pruebas por parte de la Fiscalía y prosigue este miércoles 15 de abril, desde las 8:00.

En la jornada del jueves pasado, el Ministerio Público representado por el fiscal antidrogas Andrés Arriola, expuso los audios de las comunicaciones que mantuvieron, especialmente, los acusados Luis Alberto Servián Zárate, exgerente de seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

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Cabe señalar que dichas conversaciones fueron obtenidas bajo autorización judicial y se registraron en gran parte luego de la operación Scanner; es decir, mientras Luis Servián ya estaba privado de libertad en Emboscada. También se debe precisar que en este recinto recibió la visita de Duarte y el senador liberal Líder Amarilla.

Además, en los audios se escuchó cómo Servián y Duarte habrían operado para influir en la declaración de un testigo del caso, a quien se referían como “Pelado”, que sería el agente especial de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Fabián Godoy, quien fue jefe del Departamento de Control Aeroportuario de la Senad.

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Desde la cárcel acusado buscó manipular testimonio

En uno de los audios reproducidos en juicio Luis Servián, desde su lugar de reclusión había contactado con Carlos Duarte, que lo tenía agendado como “Lucho Emboscada”, con relación a un testigo.

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“Carlos, confirmado que este viernes se va a declarar el pelado, hacenos pues el favor y opera por ese, para que salga favorable para nosotros”, le había dicho Servián a Duarte el 7 de febrero de de 2024. Esto ante la convocatoria para el 9 de febrero al agente especial Fabián Godoy para que declare en calidad de testigo ante Fiscalía.

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Esto, principalmente, porque el 11 de octubre de 2023, Eliana Cardozo fue guiada por Ramón Arrúa -acusado y en juicio también- a un sector restringido para evitar controles. En el escáner se detectaron paquetes de cocaína, pero no dieron aviso a ningún agente antidrogas del aeropuerto.

La mujer cayó fortuitamente con la droga al realizar consultas a un agente de la Senad.

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Luego de ello y según la extracción de datos del celular de uno de los acusados, Basilio Rodríguez, se constató que el mismo recibió instrucciones de Arrúa, sobre “cómo debe asentar en el cuaderno de novedades el hecho ocurrido”.

Es por ello el gran interés de que la declaración de Godoy coincidiera con lo señalado en el acta redactada por Rodríguez pues favorecería a Arrúa y a Servián.

De acuerdo con las comunicaciones, incluso hubo un pago de por medio al testigo para que cambie su versión. Ese mismo 7 de febrero, Servián dijo: “Carlos, ese tema de la plata, 10, 20, eso lo que tenés que ver, porque Arrúa dice que vos dijiste 10 yo creo, y él me dijo ya 20...”; y también señaló: “Claro que es más coherente eso, pero hay pues teléfono cortado, porque yo le hablé y me dijo 10, me dijo Carlos que es para sus gastos, me dijo el amigo Arrúa”.

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También habrían pagado para frustrar diligencia

En otras comunicaciones reproducidas, correspondientes al 2023, Carlos Duarte le dijo a Luis Servián: “Llamame, urgente”.

Servián, en dicha comunicación telefónica, le había señalado a Duarte: “Carlos lo que quiero que me expliques es por qué nosotros le entregamos el efectivo a esa gente, a las 5 letras si es para consultar nomás, si la extracción va a hacer el Ministerio Público, si ellos van a abrir nomás, van a extraer, van a entregar otra vez como evidencia, eso quiero que le preguntes al amigo J”.

A quien hacen referencia en dicha comunicación es a Jorge González, un agente especial de la Senad –referida como la ‘cinco letras’- que entonces estaba asignado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Esa comunicación da a entender que también hubo un pago de por medio, aparentemente, para ocultar cualquier dato que pueda “comprometer” a los investigados como presuntos integrantes de un esquema criminal que operaba en el aeropuerto paraguayo para permitir el paso de sustancias y su salida al exterior.

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Juicio por el caso Scanner

Son juzgados en esta causa el exgerente de Seguridad Luis Alberto Servián Zárate y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, además de los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Vera y Francisco Fabián Godoy Montiel.

Además de Luis Servián, también afrontan juicio el exgerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández; el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter; así como la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez; la mula Eliana Beatriz Cardozo y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos que constan en la acusación fiscal del caso Scanner, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de cargas de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí, se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

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Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, cargó en el escáner la maleta contaminada de la mujer.

Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezcan como última verificación las bandejas. Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.