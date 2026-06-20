Ciudadanas de San Joaquín denuncian precariedad del puesto de salud y exigen recategorización

La ciudad de San Joaquín cuenta con 17 mil habitantes y en los últimos tiempos está registrando un crecimiento poblacional importante. Ante esta situación, la demanda de la Unidad de Salud Familiar (USF) local creció considerablemente; sin embargo, pese a ello, la unidad sanitaria sigue con las mismas precariedades de hace años.

Una de las representantes, Marciana Amarilla, manifestó que el 22 de octubre del año pasado volvieron a presentar una solicitud en la 5.ª Región Sanitaria sobre varios pedidos que tienen para el puesto de salud de la localidad.

Indicó que, entre los pedidos más importantes, está la recategorización del puesto de salud a una unidad más compleja, como un Centro de Salud o un Hospital Distrital. Comentó que en todo San Joaquín solo hay una médica de clínica general y 15 personales de blanco, que no dan abasto a la demanda del puesto de salud.

Resaltó además que la falta de medicamentos e insumos es constante y que los pacientes deben poner de su bolsillo para comprar los fármacos que generalmente son muy costosos. También agregó que no cuentan con ambulancias para el traslado de pacientes complejos hasta nosocomios de alta complejidad.

Por si fuera poco, indicó que la atención es solo desde las 7:00 de la mañana hasta las 15:00, situación que agrava la necesidad de la población. Después del horario establecido, deben recurrir a vecinos y amigos para poder trasladar a los enfermos hasta el Hospital General de Coronel Oviedo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La versión del director

Por su parte, el director de la 5.ª Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, señaló que en San Joaquín se cuenta con tres USF estándar y confirmó que el funcionamiento es solo de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes. Reconoció que se debe plantear que la USF cabecera, ubicada en la zona urbana de San Joaquín, sea recategorizada a USF ampliada.

Aseguró que van a trabajar con las instituciones locales y el nivel departamental para lograr ese objetivo y poder ampliar el horario de atención en ese distrito.