A 34 años de la promulgación de la Constitución Nacional, hoy se celebra el primer feriado conmemorativo

El año pasado se creó la ley que establece cada 20 de junio el feriado por la Constitución Nacional, que busca conmemorar la creación de la Carta Magna que rige a la sociedad y la cual se creó y promulgó en un contexto de cambios importantes en la sociedad, ya que se daba paso a una apertura democrática tras los tres primeros años del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner.

Durante el mes de junio se desarrollaron 43 sesiones plenarias durante casi 6 meses de la asamblea constituyente para que la nueva constitución sea promulgada y jurada.

La nueva Carta Magna reemplazó así a la Constitución de la dictadura promulgada en el año 1967.

Algunos de los cambios que introdujeron a la Constitución Nacional de 1992 es que el presidente de la República no podrá ser reelegido en ningún caso y que tampoco los parientes del mandatario pueden candidatarse para ese cargo; esto luego de los 35 largos años en que Stroessner se instaló en el poder.

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Reconocimiento del guaraní como idioma oficial

Otros de los puntos importantes fue que instituyó dos idiomas oficiales en nuestro país: el guaraní y el castellano y exaltó el valor de la prensa libre.

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También creó la Policía Nacional, la figura del gobernador, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la elección de diputados por departamento.

También estableció que el Congreso pueda controlar entes públicos creando comisiones de investigación, que los ministros no puedan negarse a acudir a convocatorias del Legislativo y que los militares no puedan afiliarse.

Cambios e intentos de cambios a la CN

En sus más de 30 años, la Constitución tuvo solo una alteración dispuesta vía enmienda en octubre de 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, para modificar el artículo 120, con lo que se posibilitó el voto de paraguayos residentes en el extranjero, algo a lo que se habían negado los convencionales colorados del ’92.

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En el 2017, el entonces presidente Horacio Cartes intentó modificar vía enmienda la Constitución Nacional para habilitar la figura de la reelección presidencial, pero dicha intención generó la resistencia de varios sectores que se manifestaron, lo que terminó con el atropello de la Policía Nacional a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico y el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.