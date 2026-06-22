Ecovía: tránsito fluido en el retorno hacia Luque - San Bernardino

La jornada de retorno desde el interior del país, luego del largo fin de semana, hacia el área metropolitana se desarrolla con una baja actividad vehicular en la zona de Ecovía. Los responsables del área mencionaron que la circulación se mantiene constante y sin congestiones importantes.

Conductores que transitan por la Ecovía señalaron que la baja afluencia de vehículos podría responder al escaso deplazamiento hacia el interior del país.

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Otros consideraron que la temperatura baja influyó en el desplazaplazamiento desde tempranas horas lo que contribuyó a reducir la concentración de rodados en la ruta en horas de la tarde y noche.

La subinspectora Vanessa Llanes, de la Patrulla Caminera, informó que el tránsito se presenta fluido y con menor movimiento en comparación con otros fines de semana de retorno. “Es un fin de semana donde el tránsito está bastante fluido y sin demora en el paso”, resportó.

En la zona trabajan funcionarios del Consorcio Privado Rutas del Este, quienes acompañan el operativo y colaboran en el ordenamiento del tránsito para garantizar el flujo vehicular.