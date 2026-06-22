Video: la docente detrás del emotivo mensaje en guaraní a la Albirroja

Días atrás, la despedida de la selección paraguaya de fútbol en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi estuvo marcada por una multitudinaria muestra de apoyo de los aficionados. Entre cánticos, banderas y mensajes de aliento, una dedicatoria en guaraní logró destacarse y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La autora de esas palabras fue Isabel Portillo Mereles, poetisa y profesora de lengua y cultura guaraní y ejecutiva de ventas de una empresa de turismo. Sus palabras formaron parte del emotivo mensaje de las controladoras aéreas de la Dinac a la Albirroja.

Lea más: El emotivo audio de la torre de control despidiendo a la Albirroja rumbo al Mundial

Según relató, el texto surgió a pedido de la hija de una amiga, pero terminó incorporando también sus propias emociones y sentimientos hacia el combinado nacional.

Un mensaje que nació desde el corazón

Isabel relató a ABC TV que no se trató de una simple traducción de un texto ya existente, sino de una creación propia inspirada en el mensaje original y en el orgullo que siente por el país.

“Yo puse acorde al texto que ellos tenían, pero puse también mis sentimientos, mis palabras”, explicó. Añadió que una de las expresiones que más repercusión generaron fue aquella en la que transmitía a los futbolistas que todo un pueblo confiaba en ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La docente señaló que también quiso recordarles a los jugadores que representan mucho más que a un equipo de fútbol, ya que llevan consigo la bandera paraguaya y la fuerza de la llamada “garra guaraní”.

“El guaraní es un abrazo de identidad”

Tras la repercusión alcanzada por el mensaje, Isabel aprovechó para profundizar el significado que tiene el idioma guaraní para los paraguayos.

“Más que solamente ser un canal de comunicación, es como un abrazo de identidad, estemos donde estemos”, afirmó.

Para ella, el idioma constituye un vínculo que une a los compatriotas dentro y fuera del país, y una herramienta fundamental para mantener vivas las raíces culturales. Aseguró que esa visión es también la que intenta transmitir en las clases que dicta sobre lengua y cultura guaraní.

Una pasión que también se refleja en su familia

El amor de Isabel por el idioma guaraní trasciende el ámbito académico. Como muestra de ello, sus tres hijos llevan nombres inspirados en palabras guaraníes.

Contó que su hija mayor lleva el nombre Luana “Saite”, que ella interpreta como “indomable”, aunque tradicionalmente se relaciona con significados como arisco o salvaje. Su segundo hijo se llama Sunu, que significa “trueno”, mientras que el menor lleva el nombre León Genaro “Sãve’ỹ”, que puede interpretarse como “libre” o “sin ataduras”.

Lea más: Denunció odisea en Identificaciones por una cédula con nombre en guaraní para su hijo

La docente considera que estas decisiones forman parte de una forma de vida basada en el respeto y la valoración de la cultura paraguaya.

El idioma guaraní como símbolo de la garra paraguaya

En un contexto de entusiasmo por el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo, Isabel cree que el idioma guaraní puede desempeñar un papel tan importante como cualquier símbolo patrio.

Su mensaje a los integrantes de la Albirroja de representar al país implica también llevar con orgullo la lengua heredada de generaciones anteriores.

Para ella, la verdadera garra guaraní no se expresa únicamente en el esfuerzo dentro de la cancha, sino también en la capacidad de preservar y valorar la identidad cultural paraguaya ante el mundo.