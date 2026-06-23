Ayolas: pollada y rifa para financiar urgente cirugía de un joven pescador

Deisy Giménez (21) indicó que la iniciativa de realizar una pollada y una rifa surgió tras un percance rutero que sufrió su hermano William (18) el pasado 15 de junio. Fue atendido inicialmente en el Centro de Salud de San Cosme y Damián (Itapúa), donde se le diagnosticó una fractura de brazo y muñeca del lado izquierdo.

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Posteriormente, para recibir una mejor atención médica, fue derivado al Gran Hospital del Sur, en Encarnación. Los profesionales de salud informaron a la familia sobre la necesidad de realizar una intervención quirúrgica para el implante de un platino.

Asimismo, Deisy Giménez señaló que la situación es apremiante, ya que los médicos advirtieron que la cirugía debe realizarse durante la presente semana. Explicaron que no pueden transcurrir más de 22 días desde la lesión, debido al riesgo de que la recuperación no sea la adecuada.

Uno de los principales inconvenientes que enfrenta la familia es la falta de recursos económicos. Según explicó, todos los integrantes del núcleo familiar dependen directamente de la pesca comercial, actividad que desde hace varios meses atraviesa dificultades debido a la presencia de algas, la pronunciada bajante del río Paraná y las bajas temperaturas registradas durante el invierno.

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El platino requerido tiene un costo de G. 4.400.000. A este monto deben sumarse los gastos correspondientes a otros insumos necesarios para la operación. La actividad solidaria se desarrollará el sábado 27 próximo en el domicilio familiar ubicado en el asentamiento Atinguy.