Caso María Fernanda: testimonios siguen respaldando la teoría de la Fiscalía

El fiscal Fermín Segovia señaló que varios testigos comparecieron ante el Tribunal de Sentencia y que todos ellos han confirmado, mediante sus declaraciones, los elementos expuestos por la Fiscalía durante la investigación.

Entre los testimonios más relevantes de la jornada se encuentra el de la suegra del principal sospechoso del crimen, pareja de uno de los acusados, quien, de acuerdo con el representante del Ministerio Público, ratificó la información consignada en la acusación y aportó detalles sobre el momento en que el procesado tomó conocimiento de las sospechas que recaían sobre el adolescente señalado como principal responsable de la muerte de María Fernanda.

Asimismo, declararon agentes penitenciarios, quienes refirieron la presencia del acusado y padre del adolescente sospechoso del crimen que entre los días 26, 27 y 28 de mayo de 2025, un elemento que también forma parte de la teoría del caso sostenida por la Fiscalía.

Segovia manifestó que el Ministerio Público busca cerrar todas las aristas del proceso, tanto desde el punto de vista testifical, técnico y documental, destacando que las coincidencias entre las declaraciones fortalecen la acusación presentada.

El fiscal adelantó además que, una vez concluida la etapa testifical, deberán comparecer profesionales que elaboraron informes técnicos incorporados al expediente, quienes tendrán la responsabilidad de justificar y defender sus conclusiones ante el Tribunal.

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Finalmente, indicó que algunos de estos peritos solicitaron declarar de manera telemática, modalidad permitida por la legislación vigente y por acordadas de la Corte Suprema de Justicia, aunque la decisión final sobre esta modalidad quedará a cargo del Tribunal de Sentencia.