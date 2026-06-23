¿Cómo será el diseño del Parque Caballero? MOPC promete iniciar obras esta semana

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que las obras para la revitalización del Parque Caballero arrancarían esta semana, tras seis meses de la firma del contrato.

El director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillén, afirmó que el inicio de las obras depende de las últimas autorizaciones vinculadas al carácter patrimonial del parque.

“Me animo a decir que esta semana nosotros estaríamos ya arrancando con el constructor y todos los equipos necesarios para dar inicio a esta primera fase, que tiene un cronograma para poder tener obras tempranas para allá por el 15 de agosto”, apuntó.

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Burocracia en proceso de aprobación

Guillén explicó que el proyecto se desarrolla bajo la modalidad de diseño y construcción, razón por la cual los meses posteriores a la adjudicación estuvieron enfocados en la elaboración de la propuesta técnica, el proceso de socialización y las aprobaciones requeridas por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

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“Este contrato contempla el diseño y construcción, y estamos aún en fase de diseño. Entenderán también que es un proyecto que tiene un valor patrimonial, por lo cual requiere los permisos y aprobaciones, principalmente, de la Secretaría de Cultura, que debe aprobar la propuesta y eso estaba ya en instancias finales de aprobación”, dijo.

¿Qué incluye la primera fase del Parque Caballero?

Según el funcionario, la primera etapa contempla una inversión cercana a los G. 40.000 millones y apunta a recuperar sectores emblemáticos del parque.

Las intervenciones previstas incluyen la puesta en valor del pórtico histórico, mejoras en el sendero de las palmeras, renovación de baños públicos, fortalecimiento de la iluminación y adecuaciones de infraestructura básica, como sistemas de drenaje. También se habilitarán espacios recreativos y áreas destinadas a niños.

Añadió que los trabajos de campo arrancarán con la instalación del obrador y los equipos necesarios para la ejecución de las obras, mientras concluyen los últimos trámites administrativos.

Proyecto busca recuperar la esencia histórica del parque

Guillén señaló que el diseño prioriza la restauración y recuperación de la identidad histórica del Parque Caballero. Afirmó que, aunque se incorporarán nuevos equipamientos y estructuras acordes a las necesidades actuales, el concepto general apunta a preservar el valor patrimonial del sitio.

Entre las obras nuevas previstas figura un acceso principal sobre la avenida Artigas, mientras que el pórtico histórico será restaurado.

Según indicó, la futura entrada principal también se proyecta en coordinación con otras iniciativas urbanas, entre ellas el tren de cercanías.

Segunda etapa apunta a conectar el parque con la Costanera

Gullén indicó que la siguiente fase incluirá intervenciones en el acceso principal, el vivero y otros sectores del denominado parque alto.

Además, refirió que el plan contempla una conexión integral con la Costanera para articular el parque alto y el parque bajo en un corredor verde vinculado a otros desarrollos urbanos, entre ellos el Museo de Ciencias (MuCi).

Relocalización de familias y proyecto habitacional

Guillén confirmó que las familias asentadas dentro del área de intervención serán relocalizadas en el marco del proyecto.

Explicó que la propuesta contempla unas 300 soluciones habitacionales dentro del denominado “distrito inclusivo”, que se desarrollará en terrenos ubicados entre la avenida General Santos y la Costanera de Asunción.

Las viviendas serán definitivas y contarán con infraestructura urbana, servicios básicos y espacios destinados a actividades comerciales para las familias que actualmente desarrollan emprendimientos en la zona.

De acuerdo al director del MOPC, la inversión estimada para este componente habitacional oscila entre US$ 40 millones y US$ 45 millones.

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Las viviendas estarían listas en 2028

Las primeras licitaciones para el proyecto habitacional están previstas para este año, mientras que la construcción de las viviendas iniciales debería concluir hacia finales de 2028.

Recién entonces podrá concretarse la relocalización gradual de los ocupantes y avanzar sobre las áreas que hoy permanecen habitadas, según explicó el funcionario del MOPC.

Guillén señaló que la revitalización del parque alto debería completarse durante la actual administración, mientras que la integración total entre el parque alto y el parque bajo quedará como una etapa posterior proyectada para el siguiente periodo de gobierno.