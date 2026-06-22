Promesa incumplida del MOPC: Parque Caballero continúa sin “revitalizarse”

El 16 de diciembre de 2025, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, anunció con “bombos y platillos” la firma del contrato para la renovación del Parque Bernardino Caballero de Asunción, en el marco de la reunión “Asunción 500 años”.

En papeles, el proyecto implicaba la intervención de la infraestructura de 13 hectáreas para recuperar los sectores históricos, al igual que mejorar otros espacios.

Asimismo, el monto mencionado ascendía a G. 61.000 millones, cifra dentro de la cual también figuraban otras obras a lo largo del centro histórico de la capital.

Sin embargo, luego de seis meses, en el histórico parque no hay señales de trabajos para recuperar el lugar y revitalizarlo.

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Trabajos de la ANDE en el parque

A simple vista, el espacio público está demasiado lejos de parecerse a las imágenes renderizadas que presumió Centurión en la presentación del plan.

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Inclusive, los montículos de basura siguen en los mismos lugares, la antigua piscina está cada vez más deteriorada, se suman los bancos rotos y también la falta de iluminación, una situación que preocupa considerablemente a los vecinos ante la inseguridad que caracteriza la zona.

Finalmente, quienes si ejecutan obras en el lugar son los trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el soterramiento de líneas de transmisión que atraviesan hacia la Costanera.

El caso del Parque Caballero, por lo menos hasta ahora, se convierte en otra de las promesas incumplidas por parte del MOPC y el Gobierno de Santiago Peña.

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