Familia denuncia que falta de ambulancia impide trasladar a paciente con ACV desde Eusebio Ayala

Según su hija, Eugenia Ayala, pese a la delicada condición de salud de su padre, el centro asistencial no habría gestionado adecuadamente su traslado a un hospital de mayor complejidad.

La denunciante manifestó que hace varios días los médicos indicaron la necesidad de derivar al paciente a otro centro especializado. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha no se concretó el traslado debido a que el hospital no cuenta con una ambulancia adecuada para movilizar a una persona en su estado.

“Hoy ya le quieren dar de alta a papá y no nos consiguieron lugar en el Incan. Papá no camina, tuvo un derrame cerebral y yo no tengo movilidad para llevarle. Me dicen que tengo que rebuscarme para trasladarlo”, expresó indignada la mujer.

La situación genera preocupación en la familia, que asegura no contar con recursos para afrontar por cuenta propia el traslado de un paciente con severas limitaciones físicas. Además, cuestionan que una persona que sufrió un accidente cerebrovascular pueda quedar sin acceso oportuno a una derivación especializada debido a la falta de logística sanitaria.

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Carencias

El caso vuelve a exponer las carencias que enfrentan los hospitales públicos del interior del país, especialmente en lo referente a ambulancias equipadas y mecanismos de referencia para pacientes de alta complejidad.

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La familia solicita una respuesta urgente de las autoridades sanitarias para garantizar la continuidad del tratamiento de Luis Santa Cruz y evitar que su estado de salud se agrave.

Para conocer la versión institucional sobre esta denuncia, se intentó contactar con el director del Hospital Distrital de Eusebio Ayala, Jorge Pérez, pero hasta el cierre de esta edición no atendió las llamadas ni respondió los mensajes.

No obstante, este medio queda abierto a incluir su postura o aclaración sobre el caso.

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