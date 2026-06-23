Isaías Fretes: “Se endeudó tanto al IPS hasta un punto que no puedo entender”

La Comisión de Presupuesto del Senado convocó esta mañana al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, para abordar el proyecto de ley que plantea declarar en emergencia a la previsional.

Durante la reunión, Fretes expuso la situación financiera que atraviesa la institución, actualmente en crisis por la falta de medicamentos y otros insumos esenciales.

En ese contexto, el titular del IPS cuestionó a las administraciones anteriores que llevaron a un elevado endeudamiento de la institución.

“Se endeudó tanto a esta institución, hasta un punto en donde no lo puedo entender”, indicó.

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Reingeniería financiera y medidas de ahorro en el IPS

Asimismo, señaló que la institución está impulsando una reingeniería financiera con el objetivo de optimizar los pagos de deudas y destinar mayores fondos a la compra de medicamentos.

“Nosotros estamos sobreviviendo cerrando los focos de corrupción, de fugas y malgastos. La segunda medida es que hemos cambiado el listado de medicamentos. Con esto estamos ahorrando millones y los efectos los veremos a corto plazo. Tenemos una necesidad imperiosa de comprar los insumos y medicamentos para la alimentación de neonatos”, expresó.

IPS requiere G. 150.000 millones adicionales por mes

Según datos brindados por la institución ante la Comisión de Presupuesto, el IPS necesita G. 150.000 millones adicionales mensuales para la compra de medicamentos y dar cobertura a la necesidad de los pacientes.

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“Acá debemos salvar la institución. Tenemos este elefante blanco que es el Centro Hemato-Oncológico. G. 96.000 millones se debe. Va a necesitar entre 800 empleados. ¿Cómo se va a continuar con esto? “, declaró.

Sobre el proyecto de declaración de emergencia en el IPS, Fretes sostuvo que “es una solución parcial, pero no total”.