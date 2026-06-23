Ministerio de Trabajo investiga presuntas irregularidades laborales en servicio de limpieza del IPS

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informó que inició una investigación formal para determinar responsabilidades ante una serie de presuntas irregularidades laborales que afectan a las trabajadoras de limpieza de las empresas tercerizadas que prestan servicios en la previsional.

La intervención se dio en el marco de un operativo de fiscalización encabezado por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien estuvo acompañada por Mirtha Arias, representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración del IPS, y un equipo médico de la institución.

Durante el recorrido, un contingente de inspectores laborales realizó entrevistas directas con el personal afectado para relevar datos sobre el cumplimiento de las normativas vigentes y evaluar las condiciones en las que desempeñan sus tareas diarias.

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Graves denuncias en el Hospital Central

De acuerdo con lo informado por la cartera de Estado, las trabajadoras aprovecharon la presencia de las autoridades para formalizar varias quejas contra las firmas tercerizadoras. Entre los puntos más críticos denunciados saltaron:

Descuentos indebidos y discrecionales.

Cobros obligatorios por provisión de uniformes.

Pagos incompletos de los salarios estipulados.

Descuentos injustificados por días de ausencia.

“Vamos a realizar las investigaciones correspondientes y tomaremos las medidas que la ley establece para garantizar el respeto de los derechos de las trabajadoras”, dijo la ministra Recalde tras concluir la verificación.

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La protección de los derechos de las trabajadoras de limpieza del @IPSParaguay propicia acción conjunta entre el Ministerio de Trabajo y la previsional. La titular de la cartera laboral, @monicarecalded, encabezó operativo de inspección en el Hospital Central. pic.twitter.com/OM4XiV4O6w — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MTESS_PY) June 23, 2026

Desde el MTESS señalan que este procedimiento forma parte de un cronograma de fiscalizaciones planificadas que busca poner la lupa sobre el sector de limpieza, uno de los rubros con mayor índice de precarización, con el objetivo de asegurar el cumplimiento irrestricto de los derechos laborales y condiciones dignas de trabajo.

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