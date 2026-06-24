Capiatá: colorido desfile por los 91 años de la Paz del Chaco

El desfile cívico-estudiantil se realizó en la ciudad de Capiatá, sobre la calle Porvenir, en Loma Barrero de la 18ª Compañía, en el marco de los 91 años de la firma del Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia. El tradicional evento contó con la presencia de autoridades locales e invitados especiales que conformaron el palco oficial.

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La organización estuvo a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Capiatá, quien trasladó a la fecha de hoy el desfile debido a las reiteradas inclemencias del tiempo en las anteriores fechas.

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En ese sentido, la directora de Cultura, Castorina Chamorro, dijo que invitaron a más de 30 instituciones educativas y fuerzas vivas de la ciudad para que puedan participar del tradicional desfile cívico-estudiantil, al que calificó como colorido, conmemorativo y alegre.

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“Estamos muy felices de poder contar con la presencia de las instituciones educativas, que con sus bellos estudiantes dan realce a esta ceremonia donde recordamos los 91 años de la firma del Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia. A través de estas actividades buscamos que los jóvenes estudiantes valoren el presente a través de la historia”, expresó.

Durante el encuentro participaron instituciones educativas de diversos niveles y organizaciones sociales que formaron parte de la actividad que reunió a miles de personas. Los representantes de diversas delegaciones desfilaron con uniformes, banderas y otros distintivos.

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Padres y familiares acompañaron el desfile con aplausos y muestras de apoyo hacia los participantes, quienes rindieron homenaje a la historia del país a través de distintas representaciones, vestuarios y saludos hacia el palco oficial.