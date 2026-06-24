Frutihortícolas de Caaguazú piden asistencia del MAG ante amenaza de heladas

Los agricultores señalaron que requieren una importante inversión para la instalación de invernaderos y mallas protectoras, herramientas fundamentales para evitar que las bajas temperaturas destruyan plantaciones de tomate, locote, legumbres y otros rubros frutihortícolas.

El productor Adrián Vázquez lamentó que, durante las épocas de intenso frío y de fuertes tormentas, los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) no se acerquen a las fincas para verificar la situación de los agricultores y buscar mecanismos que permitan salvaguardar los cultivos.

Indicó que muchos productores no tienen otra alternativa que resignarse a perder total o parcialmente sus cosechas debido a la falta de recursos y de apoyo estatal.

Añadió que, ante la imposibilidad de acceder a tecnologías de protección, numerosos agricultores recurren a métodos empíricos, como la quema de neumáticos y otros materiales que generan humo, con el objetivo de mitigar los efectos de las heladas sobre los cultivos.

Adrián Vázquez indicó que la situación pone en riesgo la subsistencia de los pequeños productores, quienes, además de enfrentar los fenómenos climáticos, deben lidiar con el contrabando de productos frutihortícolas, que satura el mercado nacional y dificulta la comercialización de la producción local.

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El agricultor pidió al MAG prestar mayor atención al sector, especialmente este año, en el que se prevén fuertes tormentas eléctricas y abundantes precipitaciones que podrían agravar aún más la situación de las familias campesinas.

Finalmente, advirtió que, si el Estado no implementa políticas públicas destinadas a proteger a los pequeños productores, el rubro frutihortícola podría extinguirse paulatinamente, dejando sin su principal fuente de ingresos a numerosas familias del campo paraguayo.

Sobre el tema, ABC intentó comunicarse con la directora de la DEAG de Coronel Oviedo; sin embargo, no ingresaron los mensajes ni las llamadas realizadas al número 008. En caso de que quiera brindar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.