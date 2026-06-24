Fuerzas Armadas llevarán médicos y asistencia a indígenas del Chaco tras muerte de recién nacida

La recién nacida que fue trasladada de urgencia desde Carmelo Peralta hasta el Hospital de Villa Hayes en un operativo aéreo finalmente falleció esta madrugada, según confirmó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

La misma fue trasladada intubada en avión y luego en helicóptero en un operativo de urgencia que involucró a la FAP y a personal del Servicio de Emergencias Médicas (Seme).

Tras este hecho, la Asociación Juntas por la Paz Podemos inició una campaña de recolección de abrigos, ropas y calzados que serán trasladados hasta la comunidad de Carmelo Peralta, además de que el Ministerio de Salud Pública dispuso el traslado de personal médico para la atención a la población de la zona, compuesta principalmente de parcialidades indígenas Chamacoco.

La comunidad de Karandillá, que será donde se enviará la asistencia del Estado, queda a 450 kilómetros de Asunción. Desde ahí esperan poder llegar a los integrantes de las comunidades indígenas Vista Alegre y 12 de Junio, entre otras.

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“Son aproximadamente 300 personas las que van a ser atendidas y llevamos médicos especializados en clínica general, traumatología, quimicología, pediatría, oftalmología y también va un cirujano. El cirujano obviamente no va a hacer ninguna cirugía, sobre todo compleja, pero sí él va a anotar a algunas personas que necesitan cirugía y después nosotros vamos a traer a esas personas al Hospital Militar o a otro centro de atención”, aclaró.

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Medicamentos para comunidades indígenas del Chaco

Además de la atención, el Ministerio de Salud enviará medicamentos para instalar una farmacia provisoria para que las personas atendidas por los médicos los retiren.

“La asociación Juntas Podemos está llevando 600 frazadas y la misma cantidad de calzados para que sobre todo nuestros niñitos estén bien abrigados en estos días de tanto frío”, concluyó.