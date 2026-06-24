Paraguay recibe una de las dragas más potentes de la hidrovía gracias a una donación de Japón

Paraguay incorporó oficialmente una nueva herramienta estratégica para el mantenimiento de su principal corredor logístico. La draga DRM-5 “Paraguay”, construida en Japón y donada por el Gobierno japonés a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), llegó recientemente a la terminal portuaria de Pilar, según informó el embajador paraguayo en Japón, Mario Toyotoshi.

El diplomático compartió la noticia a través de las redes sociales de la Embajada de Paraguay en Tokio, donde calificó el arribo de la embarcación como un logro histórico fruto de años de trabajo conjunto entre ambos países.

“Una de las dragas más potentes de toda la hidrovía regional, construida en Japón y donada por el Gobierno japonés vía JICA. Para un país sin mar, cada centímetro de río navegable es un centímetro de futuro”, señala la publicación difundida por la representación diplomática.

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Una pieza clave para la hidrovía

En un video divulgado junto con el anuncio, Toyotoshi explicó que el proyecto demandó varios años de cooperación entre Paraguay y Japón y culminó con la construcción de la embarcación en el astillero Fuji Kaiji Kogyo.

Según detalló, la DRM-5 tiene una capacidad de dragado de 1.500 metros cúbicos por hora, lo que la posiciona entre las unidades más potentes que operan en la hidrovía regional.

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“La DRM-5 Paraguay fue construida fruto de una alianza que Paraguay y Japón construyeron con dedicación. Es una de las más potentes de toda la hidrovía regional y es nuestra”, expresó el embajador.

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Impacto en las exportaciones

Toyotoshi destacó que la embarcación representa mucho más que una herramienta de trabajo para el dragado de canales.

“Esta draga no es solo una embarcación. Representa nuestra soberanía logística, competitividad y una garantía de que nuestras exportaciones lleguen al mundo con mayor autonomía y certeza”, sostuvo.

El diplomático insistió en que para Paraguay, país mediterráneo y altamente dependiente de la hidrovía, cada metro de río navegable tiene un impacto directo en la capacidad de movilizar mercancías hacia los mercados internacionales.

La incorporación del nuevo equipo cobra relevancia ante los recurrentes problemas de bajante y sedimentación que en los últimos años afectaron el tránsito de convoyes y elevaron los costos logísticos para distintos sectores productivos.

Capacitación de tripulantes paraguayos

De acuerdo con la información difundida por la Embajada, en las próximas semanas arribarán al país técnicos especializados para capacitar a los futuros operadores nacionales de la embarcación.

El objetivo es garantizar que la nueva draga pueda entrar en funcionamiento con personal paraguayo debidamente entrenado y aprovechar al máximo la inversión realizada mediante la cooperación japonesa.

Toyotoshi agradeció al Gobierno de Japón por el apoyo brindado y celebró el arribo de la embarcación como un nuevo símbolo de la relación bilateral entre ambos países.

“Desde Tokio, con mucho orgullo celebro este hito junto a todos los paraguayos y agradecemos al Gobierno de Japón por este apoyo invaluable al crecimiento de nuestro país”, concluyó.