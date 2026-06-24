San Lorenzo: habilitan albergue para resguardar a personas vulnerables

El albergue municipal está ubicado en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo, y funciona de 06:00 a 18:00 de lunes a lunes.

El lugar de acogida fue habilitado con 10 camas desde la noche de ayer, y hasta el momento unas 7 personas se acercaron para resguardarse de las bajas temperaturas.

Según informaron desde la Dirección Acción Social de la Municipalidad de San Lorenzo, el lugar se habilitará durante las noches más frías y contará con camas, frazadas y servicios básicos.

“Como cada año dispusimos de este lugar para proteger a las personas más vulnerables durante el tiempo frío. Esto va a estar habilitado en el Polideportivo Municipal cada vez que la temperatura descienda por debajo de los 10 grados centígrados”, expresó la directora de Acción Social de la Municipalidad, Natalia López.

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Albergue de San Lorenzo: cómo reportar personas vulnerables

Informaron, además, que el espacio ofrecen además cocido caliente con panificado a las personas que permanecen de manera temporal en el lugar.

Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a reportar casos de personas en situación de calle que requieran asistencia.

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Para ello, se encuentra habilitada la línea telefónica (0986) 111- 001 de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), además del sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional.