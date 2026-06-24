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24 de junio de 2026 a la - 08:09

San Lorenzo: habilitan albergue para resguardar a personas vulnerables

Cuatro camas individuales dispuestas en fila en un refugio, algunas con cobijas de colores, en un ambiente sencillo y tranquilo.
Se habilitó un albergue municipal en San Lorenzo para refugiar a personas en situación de calle debido al frío.Lucía González

En la ciudad de San Lorenzo habilitaron un albergue municipal para refugiar a las personas en situación de calle ante el descenso de la temperatura que se registra en estos días.

Por ABC Color

El albergue municipal está ubicado en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo, y funciona de 06:00 a 18:00 de lunes a lunes.

El lugar de acogida fue habilitado con 10 camas desde la noche de ayer, y hasta el momento unas 7 personas se acercaron para resguardarse de las bajas temperaturas.

Según informaron desde la Dirección Acción Social de la Municipalidad de San Lorenzo, el lugar se habilitará durante las noches más frías y contará con camas, frazadas y servicios básicos.

“Como cada año dispusimos de este lugar para proteger a las personas más vulnerables durante el tiempo frío. Esto va a estar habilitado en el Polideportivo Municipal cada vez que la temperatura descienda por debajo de los 10 grados centígrados”, expresó la directora de Acción Social de la Municipalidad, Natalia López.

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Interior de albergue con cinco camas. Manta de colores en la cama más cercana y sábanas blancas en otras.
El albergue municipal de San Lorenzo ofrece refugio a personas en situación de calle debido al frío intenso.

Albergue de San Lorenzo: cómo reportar personas vulnerables

Informaron, además, que el espacio ofrecen además cocido caliente con panificado a las personas que permanecen de manera temporal en el lugar.

Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a reportar casos de personas en situación de calle que requieran asistencia.

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Cartel informativo sobre el albergue municipal con detalles sobre servicios y horarios, en un ambiente interior y diseño profesional.
El albergue municipal en San Lorenzo ofrece refugio para personas en situación de calle por temperaturas bajo 10 grados.

Para ello, se encuentra habilitada la línea telefónica (0986) 111- 001 de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), además del sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional.