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25 de junio de 2026 a la - 19:24

Alliana reporta cifra “récord” de empleo formal en Paraguay

Billetes de guaraníes.
Imagen ilustrativa: billetes de guaraníes. Shutterstock

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, compartió unos datos sobre el empleo formal en el país y, según el cartista, se alcanzó una cifra “récord”. ¿Cuántos cotizantes hay? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según el vicepresidente Pedro Alliana, el empleo formal en nuestro país alcanzó un récord con 842.023 cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Al respecto, el segundo del Poder Ejecutivo apuntó que esto es “histórico” y también es un “logro que demuestra la solidez de nuestra economía”.

Asimismo, dijo que la cifra se alcanza con el “gran esfuerzo del sector privado” y del Gobierno nacional.

“Cuando nuestra macroeconomía crece con pronósticos aún más auspiciosos, las empresas tienen la previsibilidad necesaria para proyectar contrataciones a largo plazo en lugar de recurrir al empleo informal o temporal”, publicó Alliana.

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Los números “récord”

El “récord” promocionado por Alliana se presenta con estos datos:

  • 842.023 trabajadores cotizantes en el IPS a mayo del 2026
  • 134.385 nuevos empleos formales entre 2023 y 2026
  • Variación interanual: +48.809 / +6,2% crecimiento interanual
Gráfico sobre el aumento del empleo formal en Paraguay, con estadísticas claras y colorido texto informativo en fondo suave.
El gráfico informa sobre el aumento del empleo formal en Paraguay.

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