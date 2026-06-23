El peso del salario mínimo revela brechas sectoriales y fragilidad de empleo informal

Para interpretar los resultados se utiliza el índice de Kaitz, indicador que mide la relación entre el salario mínimo legal y un salario de referencia, que en este caso corresponde al salario promedio de los asalariados privados. Cuando el índice se acerca a 100%, el salario mínimo se ubica prácticamente al mismo nivel que el promedio salarial. Si supera el 100%, significa que el ingreso promedio del grupo analizado está por debajo del salario mínimo legal. Por tanto, un índice elevado puede reflejar una fuerte compresión salarial, especialmente en segmentos de menores ingresos.

La infografía muestra que, en el total de asalariados privados, la relación fue más baja en Otros, con 76%, y en Industria, con 77%. En estos sectores, el salario promedio se mantiene relativamente más alejado del piso legal. En cambio, la relación fue mucho más elevada en Comercio y Servicio, donde alcanzó 95%, y en Construcción, donde llegó a 100%. Esto indica que, en estas actividades, el salario mínimo funciona como una referencia muy cercana al ingreso promedio del sector.

La diferencia entre trabajadores formales e informales refuerza la lectura. En todos los sectores, el salario mínimo representa una proporción mayor del ingreso promedio informal que del ingreso promedio formal. En efecto, el informe oficial menciona que los resultados muestran que el salario mínimo no impacta de la misma forma en todos los sectores. Su peso es mayor en actividades con alta informalidad y menor distancia entre el piso legal y la remuneración promedio. Por eso, la política salarial debe considerar no solo el promedio general de la economía, sino también las diferencias por rama de actividad y condición de formalidad. En sectores donde el índice de Kaitz es elevado, cada ajuste del salario mínimo puede tener efectos más sensibles sobre costos laborales, empleo formal y referencia salarial para trabajadores de menores ingresos.

Finalmente, y a modo de remarcar, el análisis evidencia que el salario mínimo en Paraguay no puede interpretarse únicamente como un valor general aplicado de manera uniforme a toda la economía. Su incidencia varía con fuerza entre sectores, niveles salariales y condiciones de formalidad. Allí donde el índice de Kaitz se aproxima o supera el 100%, el salario mínimo deja de ser solo un piso legal y pasa a convertirse en una referencia central para la estructura de ingresos. Esto ocurre especialmente en actividades con alta informalidad, donde muchos trabajadores perciben remuneraciones cercanas o inferiores al mínimo establecido.

Por ello, cualquier ajuste salarial requiere una mirada más amplia que combine protección del ingreso, sostenibilidad empresarial y formalización laboral. La discusión no debe limitarse al monto del salario mínimo, sino incorporar la capacidad real de cumplimiento en cada sector. Una política salarial efectiva debe proteger a los trabajadores de menores ingresos sin profundizar las brechas entre empleo formal e informal.

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* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones