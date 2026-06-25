“Amistad 2026”, convenio de atención gratuita de médicos de EE.UU. en Paraguay termina mañana

Durante un recorrido a la USF de Rojas Cañada de Capiatá, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, dio a conocer que iniciarán el convenio “Amistad 2026”, con el que médicos del país del norte de América dan atención gratuita en centros de salud del Paraguay.

Según información que proveyó la embajada, el objetivo es fortalecer alianzas mediante compromisos en salud global, una misión médica conjunta a llevarse a cabo en Capiatá del 15 al 26 de junio de este año.

Alter anunció el arribo de un equipo de la Fuerza Aérea del Sur de los EE.UU. que visitará Paraguay del 15 al 26 de junio de 2026, en el marco de la Misión medica AMISTAD’26. Se trata de la tercera misión de este tipo que ofrecerá de forma gratuita servicios esenciales de atención médica en las áreas de oftalmología, odontología, audiología y salud familiar.

El equipo trabajará de la mano con sus homólogos civiles y militares paraguayos en cuatro USF de la XI Región Sanitaria del departamento Central, específicamente en la ciudad de Capiatá, dependientes del Ministerio.

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Atención gratuita de médicos estadounidenses

La comitiva está integrada por aproximadamente 35 efectivos, entre personal médico, técnico y de apoyo. La misión estadounidense reúne especialistas en atención de emergencia, enfermería, odontología, oftalmología, optometría, farmacia, audiología y medicina familiar, según indicaron.

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El trabajo se realiza en coordinación con el MSP y los directores médicos paraguayos de la región sanitaria designada. El equipo brindará formación en preparación clínica al personal militar, contribuyendo al mismo tiempo a aliviar la sobrecarga del sistema sanitario local.

Agregan que los profesionales estadounidenses colaborarán estrechamente con los médicos locales para garantizar la continuidad de la atención en todos los procedimientos realizados y que también la misión aportará todos los medicamentos, suministros y equipos necesarios, y destinará los excedentes al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria local.

Detallaron que los pacientes serán seleccionados por los directores médicos locales conforme a las especialidades disponibles, asegurando que la asistencia prestada responda a las necesidades más urgentes de la comunidad.

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“Por tercer año consecutivo, AMISTAD’26 reafirma el compromiso de los Estados Unidos con el desarrollo de capacidades médicas y el fortalecimiento de alianzas internacionales más allá de sus fronteras. Este año, la misión extenderá su alcance a comunidades en República Dominicana, consolidando su papel como plataforma de cooperación sanitaria regional”, concluye el informe provisto por la embajada.