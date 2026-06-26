Caso Scanner: abogado dijo que planificación de tráfico era broma

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Barreto, llevó a cabo otra jornada de juicio por el caso Scanner, en el que están acusadas cinco personas por presuntamente facilitar la salida de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a España.

Los jueces fijaron para este lunes 29 de junio, a partir de las 8:30, la continuidad del debate. En la oportunidad se tiene prevista la declaración de otras dos acusadas, Martha Liliana Coronel De Chávez, operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas, y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, la mula que debía llevar la droga.

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En la jornada de este viernes declaró el abogado Carlos Adrián Duarte Vera y dijo que como “él es muy jodón; hablaba en tono de broma”. El mismo está acusado por tráfico internacional de estupefacientes (art. 26) y asociación criminal (art. 42), de acuerdo con la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881/2002.

La Fiscalía, representada en este juicio por el fiscal Andrés Arriola, atribuyó al abogado Duarte Vera la complicidad junto con el coacusado Luis Alberto Servián Zárate, en cuanto a los preparativos para el envío de poco menos de 11 kilos de cocaína en una maleta, vía aérea, con colaboración de una mula.

Audios eran en tono de broma, según acusado en Scanner

El fiscal antidrogas Andrés Arriola llevó a cabo el interrogatorio al acusado Carlos Adrián Duarte Vera, con base a los audios que habían sido extraídos de los celulares incautados de Luis Servián y otros procesados más, durante la etapa preparatoria del caso Scanner.

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En tal sentido, en uno de los audios se escuchó a quien se identificó como Carlos Duarte decirle a Luis Servián, “me puedo ir junto a vos para ver cómo opera Air Europa, cómo se pesa la valija”. Al respecto, Arriola le preguntó a Duarte si planeaba ir a Europa por eso le hacía ese tipo de comentarios.

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El encausado Carlos Duarte le contestó que “eso era una broma que yo le hago a él”, por Servián, quien entonces cumplía funciones como gerente de seguridad del aeropuerto de Luque. Agregó que, lo máximo que podía admitir era la asociación criminal, pero no el envío de cocaína a Europa.

En otro audio se escuchó que Luis Servián le pedía un cierto monto de dinero, a lo que en otro audio se escuchó cuando Duarte le respondió diciéndole que él era su cómplice y que cómo le va a pedir plata a él, si estaban juntos en “el tema”.

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Además, en otro audio reproducido en juicio se escuchaba hablar a Duarte sobre la llegada de “los patrones grandes”, pero al ser abordado sobre este punto por el agente fiscal, Duarte respondió que todo era broma lo que él decía.

En un momento dado, aparentemente cuando se vio acorralado en el marco del interrogatorio, Duarte se quebró y lloró, increpando al representante del Ministerio Público que no lo dejaba contestar de buena manera las preguntas que le hacía. Más tarde se ratificó en que “él es muy jodón y hablaba en carácter de broma” con Servián.

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También, Carlos Duarte refirió que él fue agregado en la investigación porque en uno de sus audios habló mal del anterior fiscal –en referencia a Osmar Segovia- y que por ello el mismo lo investigó y procesó.

Juicio por el caso Scanner

Son juzgados en esta causa el exgerente de Seguridad Luis Alberto Servián Zárate y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

Además de Luis Servián, también afrontan juicio el exgerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández; el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter; así como la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez; la mula Eliana Beatriz Cardozo y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

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En el caso de Eliana Cardozo, el Tribunal de Sentencia ya realizó la advertencia sobre el posible cambio de calificación pues había sido acusada por el artículo 26 de la Ley N° 1.340/88 cuya expectativa de pena es de 10 a 25 años de cárcel, y se modificaría por el artículo 21 que fue modificado por la Ley N° 1881/2002 y establece un marco penal de 5 a 10 años de prisión.

En tanto que en el caso de Luis Servián, el mismo pidió revisión de su prisión preventiva y el Tribunal de Sentencia le rechazó, por lo que apeló dicho fallo y, el Tribunal de Apelación, conformado por Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, señaló por AI N° 3 que mediante el AI Nº 172 del 30 de diciembre de 2024, encuadró su conducta dentro de lo que establecen el artículo 21 y artículo 26 de la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria Ley N° 1.881/2002.

Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos que constan en la acusación fiscal del caso Scanner, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de cargas de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

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Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, cargó en el escáner la maleta contaminada de la mujer.

Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

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Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezcan como última verificación las bandejas. Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.