Costanera de Asunción: inician el retiro de torres de alta tensión para revitalizar la zona

La fisonomía de la Costanera de Asunción comienza a experimentar una transformación histórica. Con el desmontaje de la primera de las siete torres de alta tensión programadas, las obras de soterramiento han ingresado en su tramo definitivo, marcando un hito en el Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción.

Esta intervención no solo responde a una mejora técnica de la infraestructura eléctrica, sino que es parte fundamental del plan integral para la recuperación del frente costero capitalino.

La remoción progresiva de estas pesadas estructuras permitirá despejar el entorno visual y habilitar espacios más amigables para la ciudadanía.

El proyecto, que cuenta con una inversión de G. 67.091 millones financiada por el Banco Mundial, contempla el retiro integral de conductores aéreos, hilos guarda, las siete torres de alta tensión y la eliminación de las estructuras de transición ubicadas en el Parque Caballero.

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La ejecución está a cargo del Consorcio Tocsa-Tecnoedil, bajo una estrecha coordinación entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Municipalidad de Asunción.

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Las autoridades han destacado que los trabajos se ejecutan bajo estrictos protocolos de seguridad para mitigar cualquier riesgo operativo.

Asimismo, se ha garantizado que el despliegue técnico no afectará el flujo vehicular en la avenida Costanera, permitiendo que la circulación habitual continúe sin interrupciones.

El cronograma de obras proyecta la conclusión de esta fase para finales de julio. Una vez finalizado el desmontaje, se procederá con el cierre administrativo del proyecto, consolidando así un entorno urbano más limpio y moderno, capaz de potenciar el valor y el disfrute de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital paraguaya.