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26 de junio de 2026 a la - 18:25

IPS renueva sus autoridades en el área de salud

Isaías Fretes y Hassel Jimmy Jiménez junto a un grupo de personas en un entorno gubernamental, todos con expresiones de felicidad y tranquilidad.
Isaías Fretes anunció nuevas autoridades en la Gerencia de Salud del IPS .Gentileza

Isaías Fretes, presidente del IPS, designó a nuevas autoridades en direcciones de la Gerencia de Salud para fortalecer la gestión hospitalaria y mejorar la atención, informaron.

Por Nadia Cano

El Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó esta tarde la designación de nuevas autoridades en puestos clave de la Gerencia de Salud a cargo del doctor Derlis León. El objetivo de estos cambios, según informó la institución, es fortalecer la gestión hospitalaria y optimizar la calidad de la atención médica para los asegurados.

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El acto de posesión de cargos fue encabezado por el presidente del IPS, Isaías Fretes, quien estuvo acompañado por miembros del Consejo de Administración y autoridades del ente.

Nuevas designaciones en el IPS

La estructura de gestión médica del IPS cuenta ahora con las siguientes figuras al frente de áreas estratégicas:

  • Hospital Central: Dr. Osvaldo Alvarenga como director general y Dra. Cynthia Cardozo como directora de Apoyo y Servicios.
  • Área Central: Dra. Janine Mongelos como directora de Hospitales.
  • Gestión Médica: Dr. Marcos Martínez como director.
  • Gestión Regional y Periférica: Dr. Julio Olazar como director Regional – Guairá; Dr. Luis Fleytas como director de la Clínica Periférica Isla Po’i y Dra. Eliana Rojas como directora del convenio Quyquyho.

IPS atraviesa un momento difícil

Durante su discurso, Fretes reconoció que la institución atraviesa un momento complejo y exhortó a los nuevos directores a priorizar al asegurado como eje central de su labor.

Isaías Fretes con saco negro y corbata roja estrecha la mano de Hassel Jiménez en oficina del IPS, rodeados de documentos.
Isaías Fretes saluda al Dr. Marcos Martínez, quien dejó el cargo de director de Apoyo y Servicios y pasa a la Dirección de Gestión Médica.

“La institución es importante, pero detrás de ella están los asegurados. Son ellos quienes esperan respuestas y quienes merecen nuestro mayor esfuerzo”, afirmó el presidente del Consejo.

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El gerente de Salud, Derlis León, señaló por su parte que los nombramientos son el resultado de un proceso de evaluación técnica y profesional.