IPS renueva sus autoridades en el área de salud

El Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó esta tarde la designación de nuevas autoridades en puestos clave de la Gerencia de Salud a cargo del doctor Derlis León. El objetivo de estos cambios, según informó la institución, es fortalecer la gestión hospitalaria y optimizar la calidad de la atención médica para los asegurados.

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El acto de posesión de cargos fue encabezado por el presidente del IPS, Isaías Fretes, quien estuvo acompañado por miembros del Consejo de Administración y autoridades del ente.

Nuevas designaciones en el IPS

La estructura de gestión médica del IPS cuenta ahora con las siguientes figuras al frente de áreas estratégicas:

Hospital Central : Dr. Osvaldo Alvarenga como director general y Dra. Cynthia Cardozo como directora de Apoyo y Servicios. Dr. Osvaldo Alvarenga como director general y Dra. Cynthia Cardozo como directora de Apoyo y Servicios.

Área Central: Dra. Janine Mongelos como directora de Hospitales.

Gestión Médica: Dr. Marcos Martínez como director.

Gestión Regional y Periférica: Dr. Julio Olazar como director Regional – Guairá; Dr. Luis Fleytas como director de la Clínica Periférica Isla Po’i y Dra. Eliana Rojas como directora del convenio Quyquyho.

IPS atraviesa un momento difícil

Durante su discurso, Fretes reconoció que la institución atraviesa un momento complejo y exhortó a los nuevos directores a priorizar al asegurado como eje central de su labor.

“La institución es importante, pero detrás de ella están los asegurados. Son ellos quienes esperan respuestas y quienes merecen nuestro mayor esfuerzo”, afirmó el presidente del Consejo.

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El gerente de Salud, Derlis León, señaló por su parte que los nombramientos son el resultado de un proceso de evaluación técnica y profesional.