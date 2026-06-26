Organizaciones de evangélicos emiten comunicado de solidaridad por terremotos en Venezuela

La Asiep y Apep emitieron un comunicado con el que hacen un llamado a la oración y la solidaridad con el pueblo venezolano ante la tragedia de los dos terremotos que afectaron al país caribeño y dejaron cientos de muertos y cientos de edificios destruidos.

El epicentro del primer terremoto ocurrió a las 18:04 (19:00 de Paraguay) del miércoles, a 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, cuya magnitud fue de 7,2, y casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

Ambos dejaron hasta el momento 589 fallecidos, según dio a conocer la propia presidenta interina, Delcy Rodríguez en conferencia de prensa y no descartan que el número aumente a medida que avancen los trabajos de rescate.

“Con profundo pesar y conmovidos por las devastadoras noticias que nos llegan desde la hermana República de Venezuela tras el fuerte terremoto ocurrido el día de ayer, las iglesias evangélicas de todo el Paraguay, representadas por nuestras instituciones, nos unimos en un solo clamor y compromiso de fe”, indican las organizaciones evangélicas de nuestro país en su comunicado.

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Iglesias evangélicas se pronuncian tras terremotos en Venezuela

Agregan que ante el dolor de miles de familias que hoy sufren la pérdida de vidas humanas, heridos y la destrucción de sus hogares, manifiestan un mensaje a la opinión pública, a sus congregaciones y al amado pueblo venezolano de que como creyentes en Jesucristo, afirman con certeza que Dios es soberano, pero también reconocen que es un padre bueno, compasivo y cercano al quebrantado de corazón.

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“Ante eventos tan dolorosos, asumimos con humildad que nuestra mente humana no alcanza a comprender el porqué de estas catástrofes; sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que habitamos en un mundo quebrado por el pecado, donde la creación misma gime. Pero aun en medio de la densa oscuridad, la gracia y el amor del Creador permanecen inalterables. Nuestra solidaridad no tiene fronteras ni distinciones. Abrazamos en oración a todos los afectados, de manera muy especial a aquellos que hoy lloran la partida de sus seres queridos y a quienes han visto desaparecer, en un instante, el fruto del esfuerzo de toda su vida y sus bienes materiales”, señalan.

Refieran que ruegan al Espíritu Santo que lleve consuelo sobrenatural y la fortaleza necesaria para sostener en este tiempo de profunda aflicción al pueblo de Venezuela.

También que elevan oraciones por las autoridades nacionales de Venezuela y por todas las instituciones civiles, cuerpos de bomberos, personal médico y uniformados que están desplegando esfuerzos titánicos en las zonas del desastre.

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Evangélicos piden oración para venezolanos tras terremoto

Piden protección, sabiduría y resistencia física para cada uno de ellos mientras trabajan arduamente en las tareas críticas de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

“Sabemos que el camino por delante será largo. Por ello, oramos también por las etapas venideras de reconstrucción, no solo de la infraestructura física y material de las ciudades afectadas, sino muy especialmente por la sanidad del tejido social y emocional de las comunidades golpeadas. Instamos a todas las iglesias evangélicas paraguayas a dedicar un tiempo especial de intercesión en sus reuniones de este fin de semana”, expresan.

Exhortaron a la feligresía y a la ciudadanía en general a activar los canales de solidaridad y ayuda humanitaria que se dispongan a favor de nuestros hermanos venezolanos.

Al mismo tiempo aplaudieron la buena voluntad de las autoridades del gobierno nacional y su disposición para sumarse activamente a la ayuda internacional a Venezuela.

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“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. —Salmo 46:1 Unidos en el amor de Cristo", culminan.