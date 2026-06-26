Terremoto en Venezuela: primera lista de víctimas extranjeras

El balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela a mitad de semana asciende este viernes a al menos 235, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.

Los terremotos de magnitud 7 que azotaron Venezuela esta semana dejan de momento 235 muertos, incluidos ciudadanos portugueses, españoles, brasileños, italianos y chineses.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas de otras nacionalidades durante los sismos:

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Portugueses: muertos y no localizados

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que nueve ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses murieron por el doble terremoto.

También reportó que 56 nacionales estaban desaparecidos o no podían ser localizados.

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Españoles: muertos y 90 “desaparecidos”

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares” , indicó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo en un mensaje.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en 90 “los desaparecidos”.

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Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos -un hombre y una mujer- fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

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Dos chinos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos” .