¿Qué pasa con Líbero Oropallo? Salud Pública detalla irregularidades

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) emitió un comunicado oficial este viernes para esclarecer la situación administrativa del establecimiento denominado “Oropallo Institute of Genetics and Pressure Medicine” y responder a denuncias públicas realizadas a través de redes sociales por el médico italiano Líbero Antonio Oropallo.

El caso volvió a tomar notoriedad luego de que la Superintendencia de Salud clausurara de forma sorpresiva la clínica el miércoles último, por no contar con la habilitación correspondiente.

La cartera sanitaria detalló una serie de irregularidades y precisiones técnicas que desmienten las versiones difundidas por Oropallo tras la citada intervención, subrayando tajantemente la responsabilidad del médico en el estancamiento de sus trámites.

Antecedentes y sanciones en el caso de Líbero Oropallo

El Ministerio de Salud informó que, tras una investigación iniciada en 2024, el citado centro médico fue objeto de un sumario administrativo. Este proceso culminó el 19 de marzo de 2025 con la Resolución Nº 126, la cual impuso una multa al establecimiento por haber transgredido diversas normativas del Código Sanitario vigente.

Según indica el comunicado de Salud Pública, dicha sanción se encuentra firme y actualmente en fase de ejecución.

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Respecto al proceso de habilitación del local, el Ministerio de Salud precisó los siguientes puntos:

Expediente estancado: El trámite (Expediente Nº 1170/2024) fue iniciado por la firma Fix Corp S.A. , representada por el señor Oropallo.

Falta de respuesta: Tras una última presentación de documentos el 3 de diciembre de 2024, la Dirección de Establecimientos de Salud notificó al recurrente sobre requisitos faltantes el 30 de diciembre de ese mismo año.

Inacción: Desde finales de 2024, el establecimiento no ha presentado documentación adicional.

El Ministerio de Salud enfatizó en su comunicado que la paralización del expediente es consecuencia directa de la falta de gestión por parte del interesado, desmintiendo las denuncias hechas por Oropallo, quien rechazó las acusaciones de ejercicio ilegal de la medicina y, denunció una supuesta red de trabas administrativas y pedidos de dinero dentro del proceso de habilitación.

Precisiones sobre gestiones y títulos profesionales de Líbero Oropallo

Ante las afirmaciones de Oropallo sobre supuestas gestiones personales para la revalidación de su título profesional, la cartera sanitaria fue tajante al señalar que no existe registro alguno que acredite que el supuesto profesional médico italiano haya iniciado proceso administrativo alguno ante Salud Pública.

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En el comunicado, el Ministerio de Salud reiteró que no cuenta con gestores oficiales y que cualquier acuerdo económico con gestores particulares es ajeno a la responsabilidad de la institución.

Según el descargo que realizó Oropallo, es víctima de un calvario administrativo tras contratar a un gestor recomendado, a quien identifica como Osvaldo Ferras, para tramitar los permisos. Oropallo afirma que cumplió con todas las exigencias edilicias del Ministerio de Salud, contrató incluso a un arquitecto y costeó las reformas exigidas con fondos propios.

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Sobre este punto, el comunicado del Ministerio de Salud dice que el señor Osvaldo Ferrás, no figura en el expediente ni posee autorización de Fix Corp S.A. para actuar. En los documentos que inició la clínica, la persona formalmente autorizada para realizar los trámites es el señor Edgar Paniagua.

¿Líbero Oropallo es italiano?

Archivos de ABC Color y otros medios de comunicación afirman que Líbero Antonio Oropallo es un médico italiano, país en donde supuestamente tuvo antecedentes judiciales que derivaron en una condena en 2002 por delitos económicos.

Documentos compartidos con ABC Color muestran sin embargo, que Oropallo es de nacionalidad brasileña. El documento (DNI argentino) con número de terminación 414 señala que su lugar de nacimiento en la ciudad de San Paolo, Brasil y que el supuesto médico italiano tiene su domicilio en el barrio Riachuelo de Corrientes, Argentina con categoría de “permanente”.

En su red social Linkedin el médico se presenta como profesional con más de 30 años de experiencia en genética, consulta clínica y oncología. Asegura que su trabajo se centra en la aplicación de la ciencia genómica a la práctica clínica, contribuyendo al avance de la medicina de precisión y a la mejora de los resultados de salud.

Su presentación afirma también que se ha desempeñado como presidente del capítulo italiano de una organización mundial de estudios genéticos durante más de tres décadas, al que identifica como Collège International d’Études de la Statique (CIES).