Atención, asegurados: IPS informa que el Call Center tendrá intermitencias este sábado

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial este sábado para alertar a sus asegurados y usuarios en general sobre posibles fallas y cortes temporales en su sistema de atención telefónica.

Según informaron, la plataforma del Call Center será sometida a trabajos de mantenimiento y actualización tecnológica durante el transcurso de la tarde.

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Según explicaron desde la previsional, estas tareas técnicas son necesarias para fortalecer la disponibilidad del sistema, mejorar la estabilidad de las líneas y asegurar la continuidad de los servicios informáticos que utiliza la institución para el agendamiento de turnos y consultas médicas.

El horario de los trabajos técnicos

Las autoridades del IPS detallaron el cronograma previsto para este sábado. En ese sentido, insta a las personas a tomar las previsiones correspondientes en caso de necesitar comunicarse.

El inicio del mantenimiento será a las 14:00 y se prevé que finalice a las 19:00.

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“Durante ese período podrían registrarse interrupciones o intermitencias temporales en el servicio de atención de llamadas”, advierte el comunicado.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía ante las eventuales molestias que pudieran ocasionar durante la jornada.