Fiscal que se habría adjudicado camioneta incautada ahora es indagado por el JEM

En su sesión ordinaria del jueves último, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvieron en forma unánime iniciar una investigación preliminar sobre el fiscal Félix Andrés Cantaluppi González, agente en lo penal de Pedro Juan Caballero, por supuestamente adjudicarse para sí y sus funcionarios una camioneta incautada en procedimiento.

El órgano constitucional había tomado conocimiento del caso el 28 de agosto de 2025, a través de una publicación periodística que exponía la situación presuntamente irregular. En este sentido, el plazo para estudio del caso se cumplió el 30 de septiembre de 2025 y en atención a que ningún particular ni institución presentó acusación, el Jurado quedó habilitado para actuar de oficio.

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En este contexto, la presidenta del JEM Alicia Pucheta propuso que a fin de determinar del hecho, según los antecedentes se atribuyen al fiscal referido la comisión de supuestas irregularidades, al tiempo de disponer la entrega de vehículos que son evidencias incautadas en procedimientos y su remisión al depósito de evidencias.

Pucheta añadió que “la actuación fiscal descripta cumple con la gravedad, pues la misma consistiría en la entrega de rodados en el marco de investigaciones fiscales en favor de funcionarios, bajo el argumento de contar con móvil de apoyo para la sede fiscal, proceder que podría apartarse del proceder en la materia, evidenciando un actuar displicente”.

En otro momento, Pucheta señaló que el fiscal acercó al Jurado varios documentos, que no obran en el cuaderno de investigación fiscal, por lo que resultaron llamativos, es por esta razón que consideró “indispensable” contar con una copia autenticada y foliada del cuaderno de investigación y un informe detallado de las actuaciones fiscales.

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Camioneta asignada a uso fiscal fue robada en Brasil

De acuerdo con los antecedentes, se trata de la camioneta Volkswagen Saveiro, blanca, con matrícula brasilera FJI6A41, que fue encontrada abandonada el 1 de mayo de 2024, en inmediaciones del Parque Nacional Cerro Corá, de Amambay. La misma tenía la llave puesta por la puerta delantera del lado del conductor.

Según datos policiales, el vehículo había sido robado en el Estado de São Paulo, en Brasil, el 3 de marzo de 2024, y, luego de que la Policía Nacional de Paraguay tomara conocimiento de ello por parte de la Policía Civil de ese país, los investigadores nacionales llevaron a cabo un operativo cerrojo.

Desde su hallazgo e incautación el rodado quedó a cargo del Ministerio Público.

Es así que el 6 de mayo de 2024, el fiscal Andrés Cantaluppi, resolución mediante, dispone que el vehículo quede como apoyo en la Fiscalía de Pedro Juan Caballero, ante “la necesidad de contar con un móvil de apoyo”. En su resolución, también argumentó que el rodado de la sede tenía desperfectos mecánicos “por lo que esta representación pública se ve obligada a dar soluciones al inconveniente”.

Fiscal se vio salpicado en chats de Lalo Gomes

En el marco de la investigación de ABC, denominada #LaMafiaManda, fueron publicados en febrero de 2025 los chats filtrados del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, y que a su vez fueron extraídos de su teléfono celular en el marco de la causa Pavo Real Py II donde era investigado por presunto lavado de activos.

Mediante dichas conversaciones se tuvo conocimiento que el 14 de marzo de 2024, se llevó a cabo un operativo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde fueron retenidos varios vehículos en cuyo interior habían sido halladas mercaderías que se pretendía llevar de contrabando al Brasil, de la marca Eigth producida por Tabacalera del Este (Tabesa).

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Tras el procedimiento, según se leyó en los chats, tanto el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (+) como su hijo Alexandre Rodrigues Gomes comenzaron a operar para liberar a los presuntos contrabandistas.

Para las 20:42 de aquella jornada, el entonces diputado Lalo Gomes le envió un nuevo mensajes a su hijo referentes al procedimiento.

“Ya se liberó todos los autos que apresaron hoy. Yo le llame a (Andrés) Cantaluppi” (sic), escribió el posteriormente malogrado congresista colorado. Cantaluppi es fiscal de Pedro Juan Caballero. Alexandre Rodrigues Gomes respondió a su padre: “Importante eso” (sic).

“Él solucionó”

En el intercambio aparece un pasaje donde se cita un episodio con un concejal de Zanja Pytã. No obstante, en medio de esas conversaciones aparece de vuelta el operativo contra los supuestos contrabandistas. “Y la gente presa ya se libero?” (sic), preguntó Alexandre Rodrigues a Lalo Gomes. Este último le contestó: “Ya” (sic). El hijo del entonces diputado siguió con el contundente mensaje: “No pueden hacer eso” (sic).

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“Cantalupi inútil. Y las mercaderías?” (sic), siguió Alexandre Rodrigues. A lo que Lalo contestó: “Él solucionó” (sic).

El hijo de Lalo siguió con el reclamo y escribió: “Ahi que hablar cn ese comisario d primera” (sic).

“3.000 rs los muamberos. Le pagaron. Y igual se fueron dps” (sic), escribió seguido Alexandre Rodrigues Gomes, imputado por supuesto narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.