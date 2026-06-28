Alianza estratégica Amistad 2026: medicina y diplomacia fortalecen lazos

Amistad 2026 concluyó su tercera edición consecutiva como un pilar fundamental de la cooperación en salud global entre los Estados Unidos y Paraguay. Esta misión médica conjunta, ejecutada del 15 al 26 de junio en el departamento Central, representa un esfuerzo de interoperabilidad militar y civil sin precedentes en la región.

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La iniciativa fue coordinada por el Comando Sur de los Estados Unidos, a través de las Fuerzas Aéreas del Sur (AFSOUTH), trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Defensa Nacional. Las actividades se concentraron en la ciudad de Capiatá, específicamente en las Unidades de Salud Familiar (USF) San Ramón, Divino Niño Jesús, Rojas Cañada y El Progreso.

El contingente estadounidense, integrado por aproximadamente 35 efectivos entre personal médico, técnico y de apoyo, desplegó especialistas en áreas críticas como oftalmología, odontología y medicina familiar. Estos profesionales colaboraron estrechamente con sus homólogos paraguayos para garantizar la continuidad de la atención y el intercambio de conocimientos clínicos fundamentales.

Los resultados finales reflejan un impacto comunitario masivo, con casi 3.000 pacientes atendidos y la realización de aproximadamente 6.000 procedimientos médicos y dentales.

El desglose incluye entre otros 1200 pacientes dentales, 600 en atención primaria y 700 en las áreas de optometría y audiología, cubriendo necesidades urgentes de la población local, entre otros.

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Medio millón de dólares

La inversión total de la iniciativa superó los 500.000 dólares estadounidenses, destinados no solo a servicios directos sino también a la entrega de más de 1.200 insumos, entre los que destacan lentes para adultos mayores y audífonos. Asimismo, un equipo técnico reparó 28 dispositivos médicos críticos en las instalaciones locales, fortaleciendo la infraestructura sanitaria permanente de Capiatá.

El acto de clausura se llevó a cabo en la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, reuniendo a las autoridades civiles y militares de ambas naciones. Durante la ceremonia, se destacó que Amistad 2026 va más allá de los números, transformando desafíos inesperados en oportunidades de innovación y colaboración estratégica.

El encargado de negocios de la embajada estadounidense, Robert Alter, subrayó la importancia de la resiliencia citando al emperador Marco Aurelio: “Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino”.

Alter afirmó que esta alianza está “forjada sobre la base de nuestros valores compartidos y una visión común de fomentar un mundo más seguro, más fuerte y más próspero”. Por su parte, la General de Brigada Tara Nolan, comandante de las Fuerzas Aéreas del Sur, destacó el intercambio humano y la confianza generada con las familias paraguayas. Nolan enfatizó que la medicina posee una capacidad única, pues “derriba todas esas barreras porque todos somos personas, y cuidarnos unos a otros es lo más básico que podemos hacer”.

Medicina, un lenguaje universal

La misión demostró que la medicina es un lenguaje universal que rompe barreras de uniformes, colores políticos y cargos jerárquicos. Según la General Nolan, el contacto cara a cara permite que las diferencias se disuelvan, convirtiendo a la medicina en una herramienta fundamental para la construcción de la paz regional.

A su turno, el Coronel Brian Gavitt, cirujano del Comando de las Fuerzas Aéreas del Sur, explicó los alcances de esta iniciativa con la siguiente frase: “Nuestras naciones están preparadas para actuar unidas... la verdadera alianza se construye mucho antes de que llegue la crisis”, señaló el cirujano al valorar la preparación ante desastres naturales.

El Dr. José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, expresó el agradecimiento del gobierno paraguayo por el fortalecimiento del sistema sanitario. Ortellado resaltó la “misión humanizada” observada en Capiatá, donde la comunidad se empoderó del proyecto, incluso brindando soporte logístico y voluntariado local para el éxito de la atención.

El General César Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, calificó esta tercera edición como un éxito gracias al apoyo logístico y de seguridad brindado por las tropas locales. Moreno destacó que ya se proyectan coordinaciones para el año 2027, asegurando la continuidad de este soporte que beneficia directamente a la comunidad.

Amistad 2026 se consolida como un ejercicio médico y una plataforma de cooperación sanitaria. Al concluir la misión, queda el legado de una relación fortalecida “hombro a hombro, paciente a paciente”.