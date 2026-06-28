La ingeniería de vanguardia redefine el futuro urbano de Asunción

Asunción se ha posicionado como un mercado maduro que ya no solo atrae capital financiero, sino que convoca a las firmas de élite que diseñan y ejecutan las torres más emblemáticas de las grandes urbes mundiales. Este crecimiento vertical está configurando una industria de alta especialidad que trasciende la obra bruta para integrar disciplinas como la aerodinámica, el modelado digital y la geotecnia profunda.

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El sector de la construcción en altura se ha convertido en una plataforma de doble impacto: por un lado, atrae inversiones internacionales y, por otro, deja una capacidad técnica instalada que eleva los estándares de toda la cadena de valor en el país.

La presencia de equipos y tecnología de primer nivel confirma que Paraguay ha alcanzado una escala de mercado que justifica soluciones de ingeniería de clase mundial.

La capital paraguaya empieza a demandar soluciones técnicas comparables a las utilizadas en ciudades como Dubái, Singapur o Madrid, adaptadas siempre a las realidades locales. Esta evolución no se limita a la estética de los rascacielos, sino que reside en la precisión del diseño, la seguridad estructural y la capacidad de anticipar riesgos mediante métodos de trabajo avanzados.

Entre los avances más destacados se encuentra el uso de estudios de túnel de viento, desarrollados por firmas globales como NOVA Fluid Mechanics, para evaluar presiones sobre fachadas y oscilaciones estructurales. Estos análisis son fundamentales para garantizar la estabilidad de edificios de gran altura frente a las cargas del viento y asegurar su comportamiento aerodinámico óptimo.

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Sobre este enfoque técnico, Pamela Servín, directora de Proyectos del Grupo Petra, destaca: “Hoy ya no es suficiente diseñar una torre desde el punto de vista arquitectónico solamente; es necesario comprender cómo interactuará con su entorno y cómo responderá frente a distintas condiciones ambientales”. Esta visión integra la ciencia del clima con la arquitectura moderna para crear proyectos más resilientes.

La seguridad no solo se mide en la estructura, sino también en la experiencia ciudadana mediante simulaciones de fluidos realizadas por especialistas como AeroSim de Brasil. Estos estudios de confort peatonal analizan la circulación del viento en plazas y accesos, garantizando que el entorno urbano que rodea a los grandes rascacielos sea agradable para los transeúntes.

En lo que respecta al subsuelo, la solidez de las nuevas torres se apoya en alianzas con líderes mundiales en geotecnia, como Soletanche Bachy, que participa en proyectos icónicos como Petra Imperiale. Esta colaboración permite resolver desafíos técnicos de alta complejidad en excavaciones y cimentaciones profundas que la nueva escala urbana de Asunción demanda actualmente.

Este intercambio con expertos internacionales es clave para el crecimiento del profesional paraguayo. Según Servín: “Lo más valioso no es solamente contar con una empresa de prestigio internacional, sino la transferencia de conocimiento que deja en los equipos locales”, lo que fortalece las capacidades de toda la industria nacional mediante la adopción de controles más rigurosos.

La precisión técnica se potencia con la metodología BIM (Building Information Modeling), que permite una coordinación digital integral entre arquitectura, estructuras e instalaciones en un único modelo. Esta herramienta es vital para optimizar recursos y reducir márgenes de error, permitiendo prever el desempeño del edificio mucho antes de que comience su construcción física.

Servín resalta que el uso de esta tecnología cambió radicalmente la planificación: “Esto nos permite detectar incompatibilidades antes de llegar a obra, mejorar la toma de decisiones y reducir significativamente los retrabajos”. En consecuencia, se logra disminuir la incertidumbre y controlar mejor los costos operativos de proyectos de gran envergadura.

Compromiso con el futuro

El compromiso con el futuro se manifiesta en la búsqueda de certificaciones internacionales, como LEED, que garantizan edificios eficientes, saludables y competitivos. Con el asesoramiento de firmas, como Lagomarsino & Asociados, se incorporan criterios de sostenibilidad desde la etapa conceptual, abarcando desde el consumo responsable de agua hasta la alta calidad ambiental interior.

La implementación de fachadas tecnológicas y sistemas HVAC avanzados, con el apoyo de especialistas como LVM y Facade, asegura una alta eficiencia energética. Para Pamela Servín, la certificación LEED es “una metodología de trabajo que nos exige diseñar edificios más eficientes, con menor consumo energético... y mayor valor para los usuarios e inversionistas a largo plazo”.