Imputan por homicidio culposo a involucrado en accidente de tránsito donde murió exjueza

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 10, Francisco Martínez, formuló imputación por homicidio culposo contra Saddan Hammoudi Garay (23), por el accidente de tránsito que ocasionó la muerte de tres mujeres.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo en el kilómetro 25 de la ruta PY06, en el distrito de Capitán Miranda, en Itapúa.

El joven permanece detenido en la Comisaría 11ª de Capitán Miranda y aguarda la resolución del Juzgado Penal de Garantías.

El fiscal indicó que la imputación se debe a la conducción a alta velocidad, de manera imprudente, lo que ocasionó la muerte de tres personas.

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Alcotest

Según los intervinientes de la comisaría local, el detenido manifestó que el agua sobre la ruta, debido a la intensa lluvia, ocasionó que perdiera el control de su rodado, invadiera el carril contrario e impactara contra el otro automóvil involucrado.

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Fue sometido al alcotest con resultado negativo, según detallaron los uniformados de la sede policial.

Cámaras de circuito cerrado registraron el hecho, donde se denota la alta velocidad a la que se produjo el impacto.

Además, del lado por el que circulaba la camioneta al mando de Hammoudi había dos carriles, uno de ascenso para camiones y otro para los demás rodados.

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El accidente

El siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 25 de la ruta PY06, en Capitán Miranda, cerca de las 10:20. El accidente involucró a dos rodados que chocaron de frente en el lugar conocido como Tirol.

La exjueza de la Tercera Circunscripción Judicial en Itapúa, Laura María Benítez Núñez (53), falleció en un accidente rutero durante la mañana de este domingo. El hecho fue confirmado por el informe policial de la Comisaría 11.ª de Capitán Miranda.

Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de las dos acompañantes, identificadas como Mónica María Guadalupe Otazu Araujo (26) y Erica Tamary Griffith Paredes (22).

La exmagistrada habría fallecido en el lugar del accidente. Estaba al mando de un automóvil Geely Coolray (2021), color naranja, con matrícula AAHR 158. El otro vehículo involucrado era una camioneta Chevrolet S10 (2023), con matrícula SADD 243, al mando de Saddan Hammoudi Garay (23), quien resultó ileso.