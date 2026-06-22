Video: con cada lluvia, comunidades enteras quedan aisladas en Tomás Romero Pereira por el pésimo estado de los caminos

Pobladores de barrios periféricos de Tomás Romero Pereira (Itapúa) relataron sobre la odisea que viven tras cada lluvia para poder salir de sus comunidades hasta el microcentro de la ciudad. El pésimo estado de los caminos los deja sin alternativas y prácticamente aislados.

La pobladora del barrio Los Pinos, Tatiana Rohrig, manifestó que la falta de mantenimiento del camino terraplenado hace que ni siquiera los vehículos 4x4 tengan la certeza de poder salir sin inconvenientes.

Al respecto, refirió que “la última vez que hicieron mantenimiento fue hace años, pero lo hicieron todo mal; además, la municipalidad sobrefacturó todo y no duró mucho tiempo”.

Además, explicó que los pobladores de distintos barrios se organizaron para elaborar un proyecto de asfaltado del camino que conectaría Cruce Ayala con Yatytay, incluyendo el tramo de intersección hasta el microcentro de María Auxiliadora.

Lea más: Los cerezos en flor pintan de un mágico color a La Paz, Itapúa

Promesas incumplidas

Rohrig lamentó que el propio presidente de la República, Santiago Peña, en su última visita al distrito, prometiera que en tres meses estaría terminada la obra de este proyecto de asfaltado, pero que, penosamente, no hubo avances. Peña estuvo en esta ciudad el pasado 20 de abril durante la inauguración de una subestación de la ANDE en Tomás Romero Pereira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario fue recibido por los manifestantes, a quienes no atendió personalmente. Sin embargo, en su discurso hizo mención al reclamo por el asfalto de más de 37 kilómetros de caminos que en la actualidad continúan en pésimo estado.

En enero de este año, los pobladores se habían manifestado para exigir, mediante cortes de la ruta PY06, que se concretara el proyecto. En esa ocasión, cesaron las protestas ante la promesa del intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) y del entonces senador Hernán David Rivas de que se realizaría dicho asfaltado.

El proyecto principal consiste en una vía pavimentada que debe ser ejecutada por el MOPC a lo largo de 37 kilómetros, entre Cruce Ayala y Yatytay. No obstante, los afectados solicitan integrar otros 7 kilómetros entre Cruce Guapoy y la ruta PY06, y otros 11 kilómetros entre Puerto Bonanza y Yatytay.

El intendente, por su parte, no respondió a nuestros mensajes ni a las llamadas en las que se solicitaron declaraciones respecto a las quejas sobre el nulo avance del proyecto. Permanecemos abiertos en caso de que desee referirse al caso.