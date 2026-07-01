La “cábrala” albirroja en Encarnación: esta es la historia de Pepe

Una pequeña cabra se volvió viral estas semanas tras aparecer en las caravanas de festejo por las victorias de la Selección Paraguaya de Fútbol en la Copa Mundial. El animal acompañó a sus dueños en la caravana realizada en la Costanera de Encarnación, momento en que cautivó la mirada de miles de personas, que lo bautizaron como “La Cábrala”.

Los videos de la cabra pintada y vestida de albirroja recorrieron todo el mundo. Los propietarios terminaron creándole cuentas en redes sociales, donde empezaron a seguirla cientos de personas e incluso ya anuncian que es solicitada para hacer videos comerciales en redes.

Se trata de Pepe, la mascota de la familia Giménez, oriunda del barrio San Isidro de Encarnación. El padre de la familia, Pedro Giménez, indicó que es un chivato de 8 meses.

Es un animal domesticado y es tratado como una mascota más. Comparte con dos pequeños cachorros que también son parte de la familia

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La historia de Pepe

Pedro indicó que su familia es muy animalera. Su esposa lo animó a adoptar una cabrita y fueron a buscarla a una finca de Nueva Alborada.

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Él tiene un taller de electromecánica en su domicilio. Se dedica a armar equipos de sonido para vehículos, por eso durante los festejos participan con música en la Costanera en su rodado.

La hija de Pedro, Kiara Giménez, indicó que tras la victoria de Paraguay sobre Turquía, fueron todos al auto para ir a la caravana. Pepe se quedó llorando, por lo que decidieron subirlo al auto con ellos.

La cabra está acostumbrada a mirar por la ventana cuando la sacan de paseo, y es ahí donde fue captada por las personas en videos que se volvieron virales en las redes sociales.

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“La Cábrala”

Los internautas bautizaron al animalito como “La Cábrala”, porque causa furor en los festejos de las victorias de la albirroja. Tras el duelo con Alemania y la clasificación a octavos de final, la familia explicó que no pudieron avanzar en la Costanera durante una hora para atender a todos los que querían una foto con Pepe.

Decir “La Cabra”, en el contexto juvenil, de las redes sociales y del deporte, está asociado con el significado en inglés del acrónimo GOAT (cabra en inglés). Es utilizado para describir al “mejor de todos los tiempos” (Greatest Of All Time).

La popularidad del término, asociada con el éxito de la albirroja en la Copa Mundial, creó las condiciones ideales para que Pepe sea reconocido en todo el país.