Festival del Cerezo en Flor: buena gastronomía oriental y la presentación de Cumbia Juan

Este sábado se realizará el Festival del Cerezo en Flor para celebrar la floración del sakura, en el Paseo Turístico Natural del Cerezo en Flor, en el distrito de La Paz, departamento de Itapúa.

El gran evento es una oportunidad ideal para realizar turismo interno por la región. La actividad estará acompañada de una feria gastronómica de comida tradicional y japonesa.

Los organizadores confirmaron la presencia de la reconocida banda nacional Cumbia Juan.

La presidenta de la Asociación de Emprendedores y Artesanos, Nidia Socheler, indicó que tienen confirmados al menos 12 buses de tour, que estarán este domingo en La Paz para el evento. La feria estará disponible desde la tarde y los espectáculos artísticos están agendados para la tarde.

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Floración en plenitud

La referente de los emprendedores manifestó que la floración no fue afectada por las lluvias, porque no tuvieron fuertes vientos que afecten a los árboles. Indicó que, tras una inspección en el lugar, encontraron que las plantas tienen muchos capullos preparados para florecer.

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Estiman que para este fin de semana las flores podrían estar al 80% de su plenitud. El evento del fin de semana pasado fue suspendido justamente por las lluvias que azotan la región.

Para que las condiciones sean ideales, necesitan al menos dos días de sol que ayuden a terminar el proceso de floración.

Según el pronóstico para la zona, esto se podría dar, siendo el sábado y el domingo los días en que se espera que cese la inestabilidad climática. Se esperan jornadas frías, pero con sol pleno.

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Celebrar la temporada

Cada año florecen tras las primeras jornadas gélidas, que se dan entre junio y julio. El sakura se adaptó al clima local y reacciona a las temperaturas cálidas de nuestro otoño. No obstante, el momento más álgido de la floración solo dura entre 15 y 20 días.

Además, en la avenida Los Inmigrantes, la calle principal del microcentro, apareció la floración de los cerezos cultivados hace cuatro años, lo que promete ser un espectáculo visual en la ciudad.

En el caso de estos, se estima que su duración será menor que la de las plantas ubicadas en el parque, que tienen alrededor de 30 años de haber sido cultivadas.

El Paseo Natural del Cerezo en Flor se halla dentro del predio de la Asociación Japonesa de La Paz. Los primeros cerezos se plantaron en homenaje a la llegada de inmigrantes japoneses en 1958.