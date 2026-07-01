Rehabilitan estacionamiento de IPS Ingavi tras mejoras preliminares, pero obras finales no tienen fecha

Tras casi una semana de haber permanecido inhabilitado por obras de mejoramiento, el estacionamiento principal (Estacionamiento 1) del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) volvió a ser habilitado para los asegurados. Los trabajos preliminares concluyeron de manera anticipada al cronograma previsto, que en principio estipulaba al menos 15 días.

Juana Rozzano, jefa de la sección de Obras Civiles del hospital, explicó que las tareas consistieron en el saneamiento del suelo, la corrección de desniveles críticos y la realización de un relevamiento topográfico.

“Se corrigieron todas las irregularidades del suelo. También se retiraron troncos que habían quedado al descubierto debido a la erosión del agua que arrastró la arena. Para volverlo transitable de forma uniforme, se colocaron piedras trituradas de diferente granulometría combinadas con residuo de asfalto”, detalló.

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Proyecto ejecutivo, en manos de la contratista

A pesar de la habilitación temporal para garantizar la comodidad de los usuarios, el terreno aún aguarda las obras definitivas de desagüe pluvial y pavimentación.

Al ser consultada sobre los plazos para el inicio de estas tareas estructurales, la ingeniera aclaró que actualmente “la pelota está en cancha” de la empresa constructora. Tras el relevamiento topográfico, la firma debe presentar el proyecto ejecutivo para su posterior evaluación y aprobación por parte del IPS. “Aún no tenemos fecha de inicio”, admitió.

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Inversión millonaria para cuatro estacionamientos

El plan de intervención no se limitará al acceso principal. El contrato de la licitación estipula un monto total de G. 6.500 millones e involucra a los cuatro estacionamientos con que cuenta el complejo asistencial.

El paquete integral contempla no solo la pavimentación y el desagüe pluvial, sino también obras complementarias como la construcción de veredas, instalación de luminarias, señalización, pintura de pavimento y adecuación de registros eléctricos.

Finalmente, Rozzano destacó que el contrato adjudicado tiene una duración de dos años, plazo que incluye de manera obligatoria el mantenimiento de toda la infraestructura una vez que concluyan las obras en los cuatro frentes.

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