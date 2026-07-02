Video: mirá el secreto del cocido quemado que se volvió viral en el Taste Atlas

El mapa gastronómico más importante del mundo, Taste Atlas, puso sus ojos en una de las tradiciones más queridas del Paraguay y resaltó la preparación del cocido quemado, la bebida para combatir los días de frío.

Con la atrapante pregunta “¿Qué pasaría si el carbón fuera uno de los ingredientes?”, el video de Taste Atlas capturó la atención de miles de usuarios en las redes sociales.

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El video describe en inglés paso a paso cómo un elemento tan cotidiano como un carbón se convierte en el alma de esta bebida tradicional paraguaya.

Una técnica rústica imposible de replicar, destaca Taste Atlas

La organización explica que el secreto del auténtico cocido quemado paraguayo radica en una técnica manual que los aparatos de cocina modernos simplemente no pueden replicar. El proceso comienza colocando una brasa de leña al rojo vivo directamente sobre un plato que contiene azúcar y cáscaras frescas de naranja.

El calor de la brasa derrite y carameliza el azúcar de forma instantánea, al mismo tiempo que libera los aceites esenciales de los cítricos, que crea una base profundamente aromática.

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Posteriormente, se añade la yerba mate para que se tueste junto al azúcar caramelizado antes de verter el agua hirviendo o la leche caliente para disolver la mezcla.

Una vez colado el líquido, el resultado es una bebida rica, reconfortante y con un sutil aroma ahumado a madera. La plataforma internacional recordó que, si bien la yerba mate se consume en toda Sudamérica en recipientes compartidos, como el mate o el tereré, esta variante paraguaya con carbón es una tradición regional única.

Identidad guaraní con el sello de Guido Penayo

Un aspecto destacado de esta publicación es que el video, locutado en inglés, fue realizado en colaboración con el conocido influencer del interior del país, Guido Penayo.

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Desde su cocina, Penayo se encargó de grabar con total naturalidad la esencia del paraguayo a la hora de preparar esta infusión. El creador de contenido es reconocido en las redes por revalorizar el idioma guaraní y mostrar las recetas más auténticas del tembi’u paraguai como el vori vori, el mbeju mestizo, el reviro, el kumanda sakarõ o el kure chyryry con mandioca.

Con este video el cocido quemado se posiciona ante el mundo como una joya de la gastronomía paraguaya