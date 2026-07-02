Villarrica: el intendente interino asume este viernes y anuncia cambios

La Municipalidad de Villarrica iniciará este viernes una nueva etapa administrativa con la asunción del concejal Ovidio Cuevas (ANR) como intendente interino, en reemplazo de Magín Benítez (PLRA). Este dejó el cargo para cumplir con las disposiciones electorales que rigen para los intendentes que buscarán la reelección en los comicios municipales de octubre.

Cuevas fue electo por unanimidad de los presentes en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal y asumirá oficialmente el cargo mañana, 3 de julio, tras la sesión extraordinaria convocada para formalizar el traspaso de mando y realizar el acto protocolar correspondiente.

El futuro jefe comunal confirmó que la jornada comenzará a las 07:30 con la sesión extraordinaria de la Junta Municipal y, posteriormente, se concretarán su juramento y toma de posesión del Ejecutivo Municipal.

Tránsito y limpieza

“Después del acto protocolar vamos a estar asumiendo el cargo de la Intendencia ya con mi gente de confianza. Tenemos pensado hacer algunos pequeños cambios en el transcurso del día e ir trabajando para ver qué se puede hacer”, expresó.

Como parte del proceso de transición, el intendente saliente deberá realizar la entrega del corte administrativo, documento que oficializa el estado de la gestión al momento del traspaso y garantiza la continuidad institucional.

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Con la salida de Cuevas de la Junta Municipal, prestará juramento como concejal el Dr. Nery Filemón González, exintendente de Villarrica y expresidente del cuerpo legislativo, quien volverá a ocupar una banca en el órgano deliberativo.

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El orden del día de la misma sesión también establece el juramento y toma de posesión del concejal Blas César Garcete (PLRA) como presidente de la Junta.

Respecto a las prioridades de su administración, Cuevas adelantó que enfocará sus esfuerzos en dos áreas que considera urgentes: el ordenamiento del tránsito y la limpieza de la ciudad.

Reconoció que el tiempo al frente de la Municipalidad será limitado, pero aseguró que buscará dejar resultados concretos. “Tengo muchas ideas, pero voy a estar por un cierto tiempo en el cargo y voy a tratar de hacer lo mejor posible”, manifestó.

En cuanto a la situación administrativa de la comuna, el futuro intendente señaló que una de las primeras tareas será revisar exhaustivamente la documentación municipal una vez que asuma el cargo.

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Cuevas recordó que la bancada colorada había cuestionado en reiteradas ocasiones la gestión del intendente saliente, incluso rechazando rendiciones de cuentas por supuestas irregularidades administrativas.

“Una vez que tengamos la documentación a mano con mi gente de confianza y los administradores que van a estar observando documento por documento, después de eso podremos ver qué hay y qué es lo que no hay”, afirmó.

La renuncia anticipada de Benítez

La designación de Cuevas fue definida semanas atrás durante una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, en la que también se aceptó la renuncia presentada por Magín Benítez. Aunque la dimisión fue tratada anticipadamente, recién entra en vigencia este 3 de julio, conforme al plazo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para los intendentes candidatos a la reelección.

En aquella oportunidad, Benítez explicó que la anticipación en la elección de su reemplazante buscaba facilitar una transición ordenada y evitar inconvenientes administrativos que, según recordó, enfrentó cuando asumió la administración municipal en 2021.