Clínica Municipal de Villarrica suspendió atenciones por reclamo de salarios atrasados

La Clínica Municipal de Villarrica suspendió este martes la atención al público luego de que funcionarios de la dependencia decidieran manifestar su descontento por la demora en el pago de salarios.

La situación quedó evidenciada con un cartel colocado en el acceso principal del establecimiento, donde se podía leer el mensaje: “No estamos realizando atenciones por falta de cobro”.

La medida sorprendió a numerosos pacientes que acudieron al centro asistencial en busca de consultas y otros servicios médicos, encontrándose con las puertas cerradas.

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Según manifestaron funcionarios de la institución, quienes prefirieron mantener sus identidades en reserva, la protesta surgió como consecuencia de reiterados atrasos salariales que afectan al personal municipal.

Los trabajadores señalaron que en algunos casos los retrasos alcanzan hasta dos meses, situación que generó preocupación e incertidumbre entre quienes dependen exclusivamente de esos ingresos para sostener a sus familias.

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Indicaron además que los pagos comenzaron a efectuarse de manera parcial y gradual, aunque aseguraron que todavía existen funcionarios que continúan aguardando la acreditación de sus haberes.

Consultado sobre la situación, el intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), reconoció la existencia de atrasos, aunque afirmó que la administración municipal ya inició el proceso de regularización de los pagos.

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El jefe comunal aseguró que los desembolsos se están realizando de forma escalonada con el propósito de normalizar gradualmente las obligaciones pendientes con los distintos sectores de la institución.

Explicó que la prioridad fue otorgada a los funcionarios contratados y permanentes, cuyos salarios, según indicó, quedarían completamente al día durante la jornada de este martes. Posteriormente, la Municipalidad avanzará con los pagos correspondientes a funcionarios nombrados y a docentes que prestan servicios en las escuelas municipales de arte y deportes.

De acuerdo con lo señalado por Benítez, una vez cumplidos esos compromisos se procederá a abonar los haberes pendientes de los concejales municipales. Finalmente, el propio intendente manifestó que también se encuentra entre los últimos en la lista de pagos prevista por la administración comunal.

Un ambiente político particular

La situación ocurre en medio de un contexto político particular, ya que Magín Benítez hará efectiva su renuncia al cargo el próximo 3 de julio para postularse nuevamente a la Intendencia Municipal en busca de la reelección.

Tras el inicio del proceso de regularización de salarios por parte de la administración municipal, la Clínica Municipal de Villarrica rehabilitó sus servicios y retomó las atenciones al público durante la jornada.

No obstante, los funcionarios señalaron que seguirán atentos al cumplimiento del cronograma de pagos anunciado por la Intendencia, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a afectar el funcionamiento normal del servicio.