Fanego y Benítez quedan como principales candidatos a la intendencia tras las internas partidarias en Villarrica

La jornada electoral permitió a los partidos políticos definir a sus respectivos candidatos para la intendencia y perfilar a quienes buscarán ocupar bancas en la Junta Municipal durante el próximo periodo.

En la Asociación Nacional Republicana (ANR), la disputa por la candidatura a la intendencia reunió a tres aspirantes. Con el 100% de las mesas procesadas, Rubén “Pilo” Fanego, del movimiento Honor Colorado, obtuvo 12.609 votos y se quedó con la nominación republicana.

En segundo lugar se ubicó el concejal municipal Alfredo Toledo, representante del movimiento Colorado Añetete, quien alcanzó 2.744 votos.

Por su parte, Jorge Alberto Cáceres Duarte, del movimiento Causa Republicana, obtuvo 372 votos y finalizó en la tercera posición.

Los resultados reflejan una participación de 16.482 electores colorados, equivalente al 51,61% del padrón habilitado para las internas partidarias en Villarrica.

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En el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el actual intendente Magín Benítez logró automáticamente la nominación de su partido para buscar un nuevo periodo al frente de la Municipalidad de Villarrica, al no haberse presentado otro contrincante dentro de su partido.

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Por otra parte, la considerada “tercera fuerza”, conformada por partidos políticos menores y movimientos independientes, resolvió apoyar la candidatura de Benítez, por lo que no presentaron precandidatos.

De esta manera, los dos principales partidos políticos de la ciudad ya cuentan con sus respectivos candidatos para la elección general prevista para octubre. Además de la definición de candidaturas para la intendencia, las internas también sirvieron para medir el respaldo de los aspirantes a integrar la Junta Municipal.

En la ANR, los resultados preliminares para concejales muestran a Rodolfo Friedmann como el candidato más votado con 1.329 votos.

Le siguen Walter Fernández con 1.246 votos, Pablo Martínez con 1.123, Guillermo Furler con 1.117 y Aldo “Kapurro” Casco con 1.091 sufragios. También aparecen entre los más votados Eduardo Giménez, Martha Cardozo, Verónica Torres, María Cáceres, Diego Bogado y Wilfrido Portillo, quienes buscarán integrar la lista definitiva de candidatos colorados a la Junta Municipal.

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En filas liberales, la concejal Fabiola Torres encabezó la votación con 477 votos, seguida por Luis Silva con 400 y Marcelo Ortiz con 363 sufragios.

La nómina de los principales posicionados dentro del PLRA también incluye a Florencio Oviedo, Sandra Cuevas, Even Figueredo, Viviana Aponte, Aldo Villaverde, Guido Girala, Christian Chamorro y Emilio Duarte.

Las internas partidarias se desarrollaron con normalidad en Villarrica y permitieron a las distintas nucleaciones políticas definir sus liderazgos y candidaturas para las elecciones municipales.

Con los resultados ya consolidados, la atención política se traslada ahora a la campaña electoral que se extenderá durante los próximos meses y que culminará con las elecciones municipales de octubre, cuando los ciudadanos elijan al próximo intendente y a los integrantes de la Junta Municipal de Villarrica.