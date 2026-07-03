Pacientes con espina bífida cuestionan informe de Peña y lamentan falta de insumo esencial

Rosa Aveiro, vocera de la Asociación Paraguaya de Espina Bífida y patologías similares (Apaebi), manifestó que más allá de los números brindados durante el informe de gestión de Santiago Peña anteayer, hoy ellos viven una difícil realidad.

“Para nosotros fue bastante triste lo que dijo el señor presidente de la República respecto a que en salud estamos bien, que Paraguay está sano. Nosotros, como asociación y representante de las familias que tienen un hijo con espina bífida, ahora mismo estamos sufriendo el desabastecimiento de sondas. Hace como tres semanas que no tenemos en ciertos calibres”, relató.

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Destacó que las sondas para cateterismo son esenciales para los pacientes con esta patología, pues evitan que se generen daños renales. “Ellos deben tener estas sondas durante 4 a 6 horas al día para vaciar la vejiga, eso evita el daño renal”, detalló.

“Eso significa que nuestros niños pueden llegar a tener complicaciones de salud y perder su calidad de vida”, destacó en ABC TV.

A través de sus redes, esta asociación hizo énfasis en que “la salud no puede esperar”, por lo que exigen una provisión oportuna y permanente de insumos. “Para las personas con espina bífida, el acceso continuo a las sondas para cateterismo significa salud, dignidad y prevención de complicaciones graves”, señalan.

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