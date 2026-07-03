Presidente del IPS constató abandono de unidad sanitaria en Independencia y promete investigar obras paralizadas

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, visitó este viernes la Unidad Sanitaria de Independencia luego de enterarse, durante una conferencia de prensa en Villarrica, del crítico estado en que se encuentra el establecimiento. El titular de la previsional anunció que revisará los antecedentes del contrato de la obra de refacción abandonada hace más de cinco años para determinar responsabilidades y buscar una solución definitiva.

Mientras ofrecía una conferencia de prensa en Villarrica, Fretes fue consultado por un periodista de ABC sobre la situación de la Unidad Sanitaria de Independencia, cuyas obras de remodelación permanecen inconclusas desde hace aproximadamente cinco años.

En un primer momento, el presidente del IPS reconoció que desconocía el caso y pidió a sus asesores detalles sobre la situación. Fue entonces cuando el director zonal del IPS en Guairá, doctor Julio Olazar, le explicó que una empresa había iniciado la restauración del edificio, pero abandonó los trabajos dejando gran parte de la infraestructura incompleta.

Tras conocer los antecedentes, Fretes decidió modificar su agenda y trasladarse inmediatamente hasta la ciudad de Independencia para recorrer personalmente las instalaciones y verificar el estado del establecimiento sanitario.

Durante el recorrido, el titular de la previsional observó los sectores afectados por la obra inconclusa y dialogó con funcionarios sobre las dificultades que enfrentan diariamente para mantener la atención a los asegurados pese a las limitaciones edilicias.

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La directora de la Unidad Sanitaria, doctora Fátima Martínez Vázquez, explicó que actualmente el establecimiento cuenta con 46 funcionarios de blanco, entre médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y personal de apoyo.

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Indicó que, a pesar de las condiciones estructurales, continúan prestando servicios de pediatría, clínica médica, ginecología, atención a pacientes con diabetes e hipertensión, además de laboratorio, farmacia y urgencias durante las 24 horas. Sin embargo, señaló que las obras inconclusas obligaron a reorganizar completamente la distribución de los servicios. Actualmente, toda la atención ambulatoria se concentra en apenas tres consultorios que son compartidos entre distintas especialidades.

Martínez añadió que existen vacancias en algunos horarios debido a reducciones de carga horaria de ciertos profesionales, aunque aseguró que ya fueron solicitadas nuevas contrataciones y varios pedidos se encuentran en proceso de aprobación.

Al finalizar la inspección, Fretes anunció que una de las primeras medidas será revisar en Asunción toda la documentación relacionada con el contrato de remodelación para determinar qué ocurrió con la empresa adjudicada y establecer si existieron responsabilidades institucionales o privadas. Asimismo, manifestó su interés en conocer si el proyecto original contemplaba preservar el valor arquitectónico del edificio, especialmente su techo, al que calificó como uno de los elementos más llamativos de la construcción.

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Respecto al funcionamiento del establecimiento, el presidente del IPS sostuvo que no todos los centros asistenciales pueden ofrecer servicios de alta complejidad, pero remarcó que las unidades sanitarias deben contar con infraestructura adecuada para brindar una atención primaria digna. También destacó el compromiso del personal de salud, señalando que encontró un equipo con fuerte sentido de pertenencia que continúa trabajando en medio de condiciones adversas para sostener la asistencia a los asegurados.

Fretes afirmó que buscará replicar un modelo de cooperación entre el IPS y las empresas instaladas en la zona, recordando que la comunidad cuenta con más de 5.000 aportantes. Sostuvo que el fortalecimiento del establecimiento también debe involucrar a los empleadores, cuyos trabajadores utilizan diariamente los servicios de la previsional.

Una infraestructura deteriorada desde hace años

La situación de la Unidad Sanitaria de Independencia había sido denunciada meses atrás por el entonces director del establecimiento, doctor Javier Cubas, quien renunció al cargo calificando de “calamitosa” la infraestructura y denunciando la falta de apoyo institucional.

El edificio permanece parcialmente inutilizado desde que una obra de ampliación y refacción iniciada en 2019 quedó abandonada. La intervención dejó sectores sin cielo raso, instalaciones eléctricas expuestas, ventanas sin terminar y espacios que nunca volvieron a habilitarse.

A ello se suman problemas de humedad, consultorios improvisados, un laboratorio con espacio insuficiente y otras deficiencias estructurales que obligan al personal médico a reorganizar permanentemente la atención para mantener en funcionamiento los servicios esenciales.