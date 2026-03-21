IPS de Independencia, sin director y en estado crítico: denuncian abandono, obras inconclusas y riesgos para pacientes

La unidad sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) en Independencia, departamento de Guairá se encuentra sin director tras la renuncia del doctor Javier Cubas al cargo.

La dimisión del profesional se dio en medio de fuertes cuestionamientos al estado estructural del establecimiento, que él mismo calificó como “calamitoso” e insostenible para garantizar una atención digna a los asegurados.

Actualmente, la unidad funciona en una suerte de acefalía administrativa, sin que hasta el momento se haya designado a un director interino por parte de las autoridades centrales de la previsional.

Mientras tanto, los médicos de guardia asumen la responsabilidad operativa del centro en turnos rotativos, intentando sostener los servicios básicos en condiciones sumamente precarias.

Uno de los aspectos más críticos es la infraestructura. Gran parte del edificio permanece a medio construir, como resultado de una obra de ampliación y mejora iniciada en 2019 que fue posteriormente abandonada.

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Esta situación dejó amplios sectores sin cielo raso, con cableríos expuestos y sin ventanas, generando un entorno inseguro tanto para pacientes como para el personal de salud. A ello se suma la presencia constante de enormes nidos de avispas y abejas en las zonas abandonadas, lo que representa un riesgo sanitario adicional dentro del predio.

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Según testimonios de los propios trabajadores, son ellos mismos quienes deben lidiar con estos insectos, recurriendo a métodos improvisados como la utilización de humo para dispersarlos.

El deterioro no se limita a las áreas inconclusas. En los sectores habilitados, las paredes presentan signos visibles de humedad y desgaste, reflejando años de falta de mantenimiento.

Uno de los consultorios, destinado al área de psicología, funciona en un espacio a medio terminar, con ventanas cubiertas con maderas y cables expuestos.

El área de urgencias tampoco escapa a esta realidad, ya que requiere refacciones urgentes debido al estado deteriorado de sus paredes y condiciones generales.

En tanto, el laboratorio opera en una pequeña habitación donde los equipos se encuentran hacinados, lo que dificulta el trabajo técnico y pone en riesgo su correcto funcionamiento.

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Otro problema estructural es el sistema de agua. Si bien la unidad cuenta con un pozo artesiano propio, su uso está descartado debido a una contaminación registrada años atrás.

El médico traumatólogo Luis Oviedo, quien se encontraba de guardia este sábado, explicó que pese a todas las limitaciones, el personal intenta brindar atención con los recursos disponibles.

“El objetivo es que el paciente se vaya al menos conforme por haber recibido una atención, con calidad y calidez”, expresó el profesional, al describir el esfuerzo cotidiano del equipo de salud.

Detalló que actualmente cuentan con servicios básicos como urgencias las 24 horas, farmacia y laboratorio hasta las 18:00, además de una cobertura parcial en radiología. Sin embargo, reconoció que deben enfrentar constantes dificultades debido a la precariedad de la infraestructura y la falta de insumos, una problemática que, según dijo, se arrastra desde hace varios años.

Oviedo señaló que el plantel está compuesto por aproximadamente 40 funcionarios, entre médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza, quienes “hacen lo que pueden” para sostener el servicio.

Incluso mencionó que, en ocasiones, las autoridades locales han tenido que recurrir a recursos propios para cubrir necesidades básicas como reparaciones menores o funcionamiento de servicios esenciales.

La crisis actual se da en continuidad con los reclamos expuestos por el exdirector Cubas, quien había denunciado la falta de presupuesto, la ausencia de apoyo institucional y el abandono de las obras iniciadas hace más de cinco años.