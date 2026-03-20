“Un general no hace la batalla solo”: renuncia director del IPS de Colonia Independencia

El doctor Javier Cubas León, quien asumiera la dirección de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de Colonia Independencia en octubre de 2023, ha dejado el cargo tras concluir que es “humanamente imposible” gestionar una institución sin apoyo. El médico presentó en la fecha su dimisión indeclinable ante la falta de insumos, personal médico y una infraestructura que califica de “calamitosa”.

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En una nota dirigida al doctor Víctor Vert, responsable de la Dirección de Hospitales del Área Interior, Cubas es tajante: “Un general no hace la batalla solo”. En su nota de dimisión, el médico denuncia que las autoridades del IPS ignoraron sistemáticamente sus reiterados reclamos y visitas realizadas.

En la misma nota, el médico deja constancia de que sus reclamos fueron dejados de lado, pese incluso a ser solicitados al propio presidente del IPS, Jorge Brítez. Alegó que las constancias reposan en el Consejo de Administración sin haber surtido efecto alguno.

Una infraestructura “destruida”

En comunicación con ABC, el doctor Cubas relató el estado de abandono en el que se encuentra el centro asistencial. Según sus declaraciones, recibió un edificio dañado por una obra inconclusa de la administración anterior, que redujo el espacio físico operativo a apenas un 40%.

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“La infraestructura es terrible, es calamitosa. Nos entregaron un edificio destruido, todos los vitrales rotos, la instalación eléctrica dañada y tenemos que funcionar con solo dos baños para todos los asegurados”, lamentó el profesional.

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A este escenario se suma la falta de herramientas básicas como computadoras. Describe las que hay como obsoletas algunas, y descompuestas otras, dificultando cualquier labor administrativa o de carga de datos.

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“No nos dan herramientas, no nos dan nada. Se está cayendo a pedazos el edificio. Los asegurados se molestan y tienen razón en molestarse”, dijo el médico, quien remitió esta tarde su carta de renuncia.

Sin médicos para cubrir 24 horas

Uno de los puntos más críticos señalados por el director renunciante es la carencia de personal para garantizar una atención de 24 horas. Cubas denunció que no cuentan con médicos los domingos, por ejemplo, y que durante el periodo de vacaciones del plantel, el servicio queda totalmente descubierto.

“Lo único que hicieron las autoridades del IPS fue hacer promesas, sin absolutamente ningún apoyo. Pero sin embargo, cuando hay quejas, no dudan un instante en tirarme al frente. Yo ya no estoy para eso. Tengo una trayectoria, tengo un nombre, una familia y ya no estoy para esos jueguitos. Tomé la decisión más serena, de apartarme del cargo”, expresó con indignación, señalando además que existen “intereses políticos” locales que siempre buscan sacar provecho.

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Codas agregó: “me quieren tirar a mí al frente como si fuera que soy yo el culpable. Ya no voy a asumir esa responsabilidad, esa carga. Totalmente hice lo que pude, pero hasta aquí. Por más buena voluntad que uno tenga, no se puede hacer nada. Esa es la realidad”.

El médico contó que la unidad dispone de apenas G. 2 millones al mes en caja chica, monto que calificó como insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas.