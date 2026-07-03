Video: la emotiva carta de un hincha de la Albirroja antes del partido contra Francia

La carta del hincha albirrojo se hizo viral y va a continuación:
“A los jugadores de la Selección Paraguaya
Queridos Albirrojos:
Antes que nada, quiero decirles una sola palabra: Gracias.
Gracias por devolvernos un sueño que parecía imposible. Gracias por cada entrenamiento, cada viaje, cada sacrificio y cada gota de sudor que dejaron para volver a poner al Paraguay donde pertenece: en un Mundial de fútbol.
Hay miles de chicos, como mi hijo menor, de apenas 15 años, que nunca habían visto a Paraguay jugar un Mundial. Para ellos esta será la primera vez. Ustedes les regalaron un recuerdo que los va a acompañar toda la vida. Y por eso, pase lo que pase, ya hicieron historia.
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También quiero hablarles desde otro lugar. Como padre de un futbolista profesional -mi hijo mayor- aprendí a entender lo que significa perseguir este sueño. Sé de las madrugadas, de las lesiones, de las frustraciones y del sacrificio de sus familias. Ellos también llegaron hasta este Mundial.
Esta noche quiero pedirles un favor.
Cierren los ojos por un momento. Busquen dentro de ustedes a ese niño de siete, ocho o nueve años que esperaba el recreo para salir a jugar un picadito. Hablen con ese niño. Cuéntenle dónde están hoy. Y pregúntenle: “¿Cómo jugarías vos este partido?”. Y escúchenlo.
Porque ese niño no conoce el miedo. Juega porque ama el fútbol.
No quiero ponerles presión. Quiero que sepan que para nosotros ya son motivo de orgullo.
Pero el partido del sábado no es un partido más.
Más de dos mil millones de personas van a mirar ese partido.
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Yo sueño con que millones descubran quiénes somos. Que conozcan nuestra tierra, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestro idioma y nuestra gente. El fútbol puede abrir puertas que parecían imposibles de abrir.
Porque, aunque nos duela admitirlo, el mundo todavía conoce muy poco al Paraguay.
Muchas veces, cuando nos preguntan de dónde somos y respondemos “Paraguay”, nos dicen: “¿Uruguay?”. Y entonces, casi por costumbre, terminamos aclarando: “No, Paraguay. Un país pequeño en el corazón de Sudamérica”.
Pero qué irónico.
Porque somos del tamaño de Alemania.
Y después del lunes pasado, también podemos decir que somos más grandes que Alemania.
Miren lo que pasó con Croacia.
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Hace treinta años, muy pocos podían ubicarla en un mapa. Pero después de llegar a la final del Mundial de Rusia 2018, el mundo puso los ojos sobre Croacia.
La gente común, en todas partes del mundo, empezó a conocerla gracias a esa hazaña croata.
El fútbol hizo que un país pequeño se volviera gigante ante los ojos del mundo.
Ustedes tienen la oportunidad de hacer que el mundo mire al Paraguay con esos mismos ojos.
Porque el sábado no van a entrar once jugadores a la cancha.
EL SÁBADO VAMOS A ENTRAR SIETE MILLONES DE PARAGUAYOS.
Y quiero decirles algo más.
Para Francia este es un partido más de fútbol. Para Mbappé, un paso más para seguir acumulando récords. Pero para nosotros... este puede ser el partido que haga que el mundo descubra al Paraguay.
Salgan a jugar con el corazón de ese niño que soñó con vestir la camiseta de Paraguay.
Y cuando las piernas pesen...
Recuerden quiénes somos.
Somos hijos de una tierra que jamás se rindió.
Somos la herencia del Mariscal López.
De ellos heredamos una frase que habla de coraje, dignidad y de no entregar jamás el corazón:
¡VENCER O MORIR!
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Luchen cada pelota como si fuera la última.
Y cuando el árbitro dé el pitazo inicial...
Olvídense de las cámaras.
Olvídense de las estadísticas.
Olvídense de los récords.
Olvídense del ruido.
Mírense entre ustedes.
Hoy son la ilusión de todo un pueblo.
Así que salgan. Disfruten. Déjenlo todo.
Nosotros vamos a gritar. Vamos a sufrir. Vamos a empujar cada pelota con el corazón.
Porque ustedes nunca estarán solos.
Adelante, Albirrojos.
Porque el sábado...
Ustedes van a correr.
Pero vamos a jugar los siete millones.
Hay partidos que duran noventa minutos...
Y hay partidos que cambian la historia de un pueblo.
Con todo mi cariño.
Hoy no les escribo como RR.
Hoy les escribo como un paraguayo más.
¡Fuerza, Paraguay!"
Redactado por: Rodrigo Ramírez Díaz de Espada