Villarrica: Ovidio Cuevas ya ejerce como intendente; anuncia cambios y revisión de la gestión saliente

Desde este viernes, Ovidio Cuevas (ANR) ejerce formalmente el cargo de intendente de Villarrica, luego de concretarse el traspaso de mando tras la renuncia de Magín Benítez (PLRA), quien dejó el puesto para cumplir con las disposiciones electorales que rigen para los intendentes que buscarán la reelección en los comicios municipales de octubre.

La asunción se produjo tras la sesión extraordinaria de la Junta Municipal y el posterior acto protocolar de entrega del Ejecutivo comunal. En sus primeras horas al frente de la Municipalidad, Cuevas comenzó a conformar su equipo de trabajo e inició los primeros cambios en el gabinete con la incorporación de funcionarios de su confianza.

El nuevo jefe comunal confirmó que Antonio Toledo ocupará el cargo de secretario general de la Municipalidad y adelantó que en los próximos días continuará realizando ajustes en distintas dependencias para fortalecer la gestión.

Cuevas señaló que asume el desafío con el respaldo de concejales de diferentes sectores políticos y aseguró que buscará responder a las principales necesidades de la ciudadanía durante el tiempo que permanezca al frente de la administración municipal.

Respecto a las prioridades de su gestión, ratificó que los esfuerzos estarán orientados principalmente al ordenamiento del tránsito vehicular y al fortalecimiento de las tareas de limpieza urbana, dos áreas que anteriormente había identificado como las más urgentes para la ciudad.

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En paralelo, la nueva administración inició el análisis del corte administrativo de la gestión saliente, proceso mediante el cual se verificará la situación financiera, patrimonial y documental de la Municipalidad.

Cuevas explicó que, por el momento, aún no dispone de toda la información necesaria para emitir una evaluación sobre el estado de las finanzas comunales, especialmente en relación con los salarios atrasados denunciados por algunos funcionarios.

“En realidad no tenemos todavía ninguna documentación de parte de la administración anterior. Ahora, en el transcurso del día, vamos a estar haciendo el corte administrativo. Después de eso podremos dar algunas versiones en ese sentido”, indicó.

El nuevo intendente recordó que durante el periodo anterior la bancada colorada cuestionó en reiteradas ocasiones la administración de Magín Benítez, llegando incluso a rechazar varias rendiciones de cuentas presentadas ante la Junta Municipal.

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En ese contexto, el equipo técnico designado por Cuevas comenzó la revisión detallada de balances financieros, documentos administrativos y demás antecedentes correspondientes a la gestión saliente con el objetivo de verificar el estado real de la administración.

Asimismo, indicó que durante la jornada mantendrá los primeros encuentros con funcionarios municipales para interiorizarse sobre el funcionamiento de las distintas dependencias y comenzar la planificación de las acciones inmediatas.