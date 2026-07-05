Encarnación: multitudinaria participación en el San Juan del Centro

El San Juan del Centro tuvo una multitudinaria participación de público, que colmó toda la calle Mariscal Estigarribia, que fue convertida en peatonal para el evento, desde 14 de Mayo hasta la avenida Caballero. Se dispusieron más de 240 feriantes, con juegos y gastronomía típica.

La actividad es organizada por la organización Movida Callejera, con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación. Además, durante el evento se colocaron tres pantallas gigantes para disfrutar del partido entre Paraguay y Francia. A pesar del resultado, los espectadores se quedaron a disfrutar del San Juan posteriormente.

El concejal Juan Lichi, miembro de la organización, manifestó que es importante este tipo de actividades para revitalizar el microcentro de la ciudad. También destacó que la respuesta del público hace que se consolide la iniciativa.

Estimó que el año pasado asistieron más de 20.000 personas a la actividad, y esperan que este año ese número se haya superado. En promedio, para cada feriante, que accede a su lugar de manera gratuita, representa un ingreso de entre G. 3 y 10 millones.

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Gastronomía protagonista

Las comidas tradicionales fueron el principal atractivo durante el evento. La noche fría del sábado invitó a los visitantes a degustar las delicias que se ofrecieron en la gran feria.

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Entre los platos más solicitados están el pastel mandi’o, el pajagua mascada, el batiburrillo, el mbeju, el kabure y otras delicias de la gastronomía típica. También hubo locales de venta de bebidas, que fueron bastante solicitadas en el contexto del partido de la Albirroja.

También estudiantes de colegios de la ciudad participaron con juegos tradicionales.

El abrigo de la multitud y los braseros en cada stand llenó de calor la actividad durante la noche.