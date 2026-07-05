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05 de julio de 2026 a la - 10:58

Encarnación: multitudinaria participación en el San Juan del Centro

Una mujer con micrófono y un niño en el escenario, mientras el público celebra con camisetas de la selección paraguaya.
Miles de personas disfrutaron de la feria de San Juan en el microcentro de Encarnación.Sergio González

La calle Mariscal Estigarribia, en el microcentro de Encarnación, albergó la feria de San Juan más grande desarrollada en la capital departamental. Se trata del San Juan del Centro, actividad que convocó a miles de personas la noche del sábado.

Por Sergio González

El San Juan del Centro tuvo una multitudinaria participación de público, que colmó toda la calle Mariscal Estigarribia, que fue convertida en peatonal para el evento, desde 14 de Mayo hasta la avenida Caballero. Se dispusieron más de 240 feriantes, con juegos y gastronomía típica.

La actividad es organizada por la organización Movida Callejera, con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación. Además, durante el evento se colocaron tres pantallas gigantes para disfrutar del partido entre Paraguay y Francia. A pesar del resultado, los espectadores se quedaron a disfrutar del San Juan posteriormente.

Mujer con snack junto a niña en abrigo rosa y perro con camiseta de la selección paraguaya, en un ambiente festivo.
Miles de personas disfrutaron de la feria San Juan del Centro en Encarnación con juegos y gastronomía típica.

El concejal Juan Lichi, miembro de la organización, manifestó que es importante este tipo de actividades para revitalizar el microcentro de la ciudad. También destacó que la respuesta del público hace que se consolide la iniciativa.

Estimó que el año pasado asistieron más de 20.000 personas a la actividad, y esperan que este año ese número se haya superado. En promedio, para cada feriante, que accede a su lugar de manera gratuita, representa un ingreso de entre G. 3 y 10 millones.

Mujer con camiseta de rayas rojas y blancas toma fotos con su celular, rodeada de vendedores y ambiente festivo.
Una mujer con camiseta rayada toma fotos en la feria gastronómica San Juan del Centro en Encarnación.

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Gastronomía protagonista

Las comidas tradicionales fueron el principal atractivo durante el evento. La noche fría del sábado invitó a los visitantes a degustar las delicias que se ofrecieron en la gran feria.

Mujer con camiseta del equipo paraguayo sonríe detrás de una mesa con empanadas en un ambiente festivo.
Una mujer sonriente ofrece empanadas durante la feria de San Juan del Centro en Encarnación.
Hombre con cabello rizado azul y blanco, usando guantes negros, cocina brochetas de carne mientras un grupo observa en un ambiente festivo.
Un feriante trabaja en la parrilla durante la feria gastronómica San Juan del Centro en Encarnación.

Entre los platos más solicitados están el pastel mandi’o, el pajagua mascada, el batiburrillo, el mbeju, el kabure y otras delicias de la gastronomía típica. También hubo locales de venta de bebidas, que fueron bastante solicitadas en el contexto del partido de la Albirroja.

Jóvenes sonrientes con camisetas rojas y blancas, ambiente festivo en la calle Mariscal Estigarribia decorada.
Jóvenes se reúnen en la calle Mariscal Estigarribia para disfrutar de la feria de San Juan del Centro en Encarnación.

También estudiantes de colegios de la ciudad participaron con juegos tradicionales.

El abrigo de la multitud y los braseros en cada stand llenó de calor la actividad durante la noche.